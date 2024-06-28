Известная украинская дизайнер раскрыла подробности знакомства с Леонардо Ди Каприо

Магдич говорит, что они действительно были вместе с голливудским актером на одной вечеринке.

Юлия вспоминает об этом моменте, как о смешном случае, ведь их встреча произошла из-за неожиданного происшествия - сломанный каблук.

"У меня сломался каблук и я была босая и мне пришлось встать на стул. Я была в ярком платье, он меня заметил и начал мне махать, Ну все же (говорят - ред.) познакомится, а я не могу идти, потому что я босая и он подошел ко мне", - делится Юлия.

Дизайнер сказала, что присутствовавшие были очень удивлены и заинтересовались кем является девушка, к которой подошел сам Ди Каприо.

Юлия Магдич (фото: instagram.com/yu_magdych)

Женщина в шутку отмечает, что она упустила возможность "упасть на шею" актеру. Она добавляет, что Леонардо действительно очень интересный мужчина энергетически. Юлия отмечает, что актер ощущается в жизни идентично своему экранному воплощению.

Магдич добавляет, что она не очень любит публичных мужчин. По мнению дизайнера, рядом со звездой второй человек будет в тени.

Юлия Магдич (фото: instagram.com/yu_magdych)

"Для них женщина - это, фактически, человек который эту "звезду" протирает, надевает, вдохновляет, а я сама творец, я не могу это делать. Ну, потому что я занимаюсь своим творчеством и своим бизнесом, поэтому я здесь не совпадаю с такими публичными мужчинами", - рассказывает героиня.