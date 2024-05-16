Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Украинская блогерша Адриана Туркевич и ее любимый, бизнесмен Алексей Костылев, впервые стали родителями. У пары родилась дочь.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсети супругов.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Адрианы Туркевич и Алексея Костылева.
Девочка появилась на свет 14 мая.
Пара решила не оттягивать и сразу показать фото дочери поклонникам, а также рассекретить ее имя.
"Добро пожаловать в мир, Луиза. 14.05.2024", - подписали они серию нежных фотографий из роддома.
Адриана Туркевич и Алексей Костылев в первый раз стали родителями (фото: instagram.com/adriana_turkevych)
Поклонники поздравляют молодую семью с пополнением и желают крепкого здоровья маме и девочке.
Адриана Туркевич и Алексей Костылев впервые стали родителями (фото: instagram.com/adriana_turkevych)
Отметим, что один из основателей и CEO Ninja Sushi, WOK и Pizza Алексей Костылев сделал предложение фэшн-инфлюенсерке в сентябре 2022 года.
Помолвка состоялась в США: бизнесмен устроил любимой сюрприз и сделал очень зрелищное предложение.
В небе над побережьем Майами пролетел самолет с вопросом "Adriana, will you marry me?".
Недавно мы рассказывали, что звезда "Пацанок" во второй раз стала мамой.
Также мы писали, что звезда "Спіймати Кайдаша" выходит замуж.