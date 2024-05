Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Адриана Туркевич родила первенца

Девочка появилась на свет 14 мая.

Пара решила не оттягивать и сразу показать фото дочери поклонникам, а также рассекретить ее имя.

"Добро пожаловать в мир, Луиза. 14.05.2024", - подписали они серию нежных фотографий из роддома.

Адриана Туркевич и Алексей Костылев в первый раз стали родителями (фото: instagram.com/adriana_turkevych)

Реакция юзеров

Поклонники поздравляют молодую семью с пополнением и желают крепкого здоровья маме и девочке.

Мої вітання. Нехай росте здоровенька

Вітаю вашу родину! Яке гарне імʼя у донечки

Вітаю чудових батьків із днем ​​народження донечки!

Щирі вітання та міцного здоровʼя мамі й малечі

Адриана Туркевич и Алексей Костылев впервые стали родителями (фото: instagram.com/adriana_turkevych)

Отметим, что один из основателей и CEO Ninja Sushi, WOK и Pizza Алексей Костылев сделал предложение фэшн-инфлюенсерке в сентябре 2022 года.

Помолвка состоялась в США: бизнесмен устроил любимой сюрприз и сделал очень зрелищное предложение.

В небе над побережьем Майами пролетел самолет с вопросом "Adriana, will you marry me?".