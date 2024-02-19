Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Популярная украинская блогерша Натали Литвин и ее муж Александр Куровский впервые стали родителями. У супругов родился сын.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.
Малыш появился на свет 18 февраля. Рожала блогерша в одной из больниц Львова.
Супруги решили не оттягивать и сразу показать фото мальчика поклонникам, однако его имя пока держат в секрете.
"Самая важная встреча нашей жизни. 18.02.2023, 19:56, 3450 г, 54 см", - подписала публикацию Литвин.
Натали Литвин с мужем и сыном (фото: instagram.com/natalilytvyn)
Фаны поздравляют пару с пополнением в семье и желают их сынишке расти здоровым.
Александр Куровский с сыном (фото: instagram.com/natalilytvyn)
Отметим, что Наталья и Александр познакомились на одном из мероприятий благодаря общим друзьям.
Литвин родилась в Тернополе, а Куровский - родом из Ивано-Франковска.
В августе 2020 года пара поженилась и сейчас живет во Львове.
Раньше мы рассказывали, что украинская ТВ-звезда впервые стала мамой и показала фото малыша.
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