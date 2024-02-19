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Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Натальи Литвин и Александр Куровский (фото: instagram.com/natalilytvyn)
Автор: Иванна Пашкевич

Популярная украинская блогерша Натали Литвин и ее муж Александр Куровский впервые стали родителями. У супругов родился сын.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.

Натали Литвин родила первенца

Малыш появился на свет 18 февраля. Рожала блогерша в одной из больниц Львова.

Супруги решили не оттягивать и сразу показать фото мальчика поклонникам, однако его имя пока держат в секрете.

"Самая важная встреча нашей жизни. 18.02.2023, 19:56, 3450 г, 54 см", - подписала публикацию Литвин.

Натали Литвин с мужем и сыном (фото: instagram.com/natalilytvyn)

Реакция юзеров

Фаны поздравляют пару с пополнением в семье и желают их сынишке расти здоровым.

Александр Куровский с сыном (фото: instagram.com/natalilytvyn)

  • Аааааа вітаю!! Обіймаю всю сім'ю! Ростіть здорові та щасливі
  • Вітаємо вас з найважливішим днем 
  • Щирі вітання. Здоровʼячка малюку та батькам
  • Вітаю ваше чудесне сімейство з поповненням 

Отметим, что Наталья и Александр познакомились на одном из мероприятий благодаря общим друзьям.

Литвин родилась в Тернополе, а Куровский - родом из Ивано-Франковска.

В августе 2020 года пара поженилась и сейчас живет во Львове.

Раньше мы рассказывали, что украинская ТВ-звезда впервые стала мамой и показала фото малыша.

Также мы писали, что Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз.

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