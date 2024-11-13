Известная украинская актриса призналась, почему почти не общается с матерью

Мама артистки проживает в Чернигове, она на пенсии. По словам Петрожицкой, переезжать в столицу она не хочет, так как ей комфортнее в родном городе.

Актриса также призналась, что редко навещает маму.

"Она мне обычно говорит: "Я тебя только по телевизору вижу", - отметила Петрожицкая.

"У нас с ней не самые лучшие отношения. Ну для меня. Маму как подругу я потеряла еще, наверное, после первого брака. Мы очень редко общаемся и какие-то такие натянутые отношения", - рассказала она.

По словам актрисы, когда она вышла замуж в 20 лет, она больше времени стала уделять мужу, отдалившись от друзей и родителей.

Дарья Петрожицкая (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

"Я уже привыкла к этому, я даже не знаю какой-то основной причины, просто привыкла так жить и все", - отметила Петрожицкая.

По ее словам, раньше мама была ее подругой, а теперь у нее есть подруги-актрисы: Вера Кобзарь, Ксения Вертинская, Екатерина Варченко.

В то же время актриса помогает маме материально.

"Тут она не стесняется звонить и просить", - рассказала Дарья.

"Эта связь потерялась, я не могу даже сказать какой-то конкретной причины, просто потерялась эта связь, и уже нет тех отношений. Просто как-то даже у меня нет потребности поехать, увидеться", - отметила она.

На что Доротюк не унималась и спросила, была ли у ее матери алкогольная зависимость и попытки суицида после того, как умер отец Петрожицкой. На что актриса прямо не ответила.

"Моя мама для меня - это те люди, которые застряли в прошлом", - рассказала она.

Также Петрожицкая сказала, что мама не хочет развиваться и даже ни разу не приезжала к ней в Киев, так как она боится зайти в метро.

На вопрос Алины Доротюк, неприятно ли актрисы от этого, Петрожицкая честно ответила: "Да, болит. А у кого бы не болело?".

На видео этот момент можно посмотреть с 47:21.

Что известно о Петрожицкой

Актриса родом из Чернигова. Родилась в театральной семье, ее отец был заслуженным артистом Украины. В 2007 году в 43 года скончался от инсульта. Мать по специальности балерина и также актриса.

В 2012 году девушка окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого по специальности "актер театра и кино".

Снялась в более чем 20 украинских фильмах и сериалах, среди которых "Папик", "Успеть до 30", "Две сестры".

Кадры из сериала "Две сестры" (фото: instagram.com/petrozhitskaya)