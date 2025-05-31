Известная телеведущая раскрыла тайны своего брака: спят в разных спальнях (видео)

Какие секреты брака раскрыла Гутцайт

"Мне кажется, что с возрастом ты любишь больше. Ты уже не любишь как человека или как мужчину, ты любишь как своего родственника, не знаю, как часть себя. Вот если подумать, за 24 года я не видела мужа или парня лучше, чем мой муж. Конечно, мы ссоримся, я иногда могу обижаться или говорить, что он невоспитанный, неправильно что-то делает", - признала ведущая.

"Но на самом деле, дай Бог, чтобы мы еще минимум три раза по 24 (прожили)... Я думаю, что для своего мужа в принципе я не боевая подруга, к сожалению. А человек, которого надо защищать, оберегать. Возможно, после 24 лет я уже не объект сексуального желания такой прям невероятный", - также сказала она.

Гутцайт рассказала о своем браке (фото: instagram.com/oksana.guttsayt)

По словам Гутцайт, для нее муж - стена. Ведь несмотря на то, что она пытается быть сильной и самостоятельной, поддержка любимого сверхважна.

Когда же дочь супругов выросла и съехала, они "разошлись" в разные спальни. И это, замечает ведущая, очень удобно.

"Это идеально. Я считаю, что лучшее, что придумало человечество: разные спальни, разные ванные комнаты. Это идеально... Ты выходишь уже на утро и как в кино, а вечером, если нужно, то я пришла и тоже королева", - считает Гутцайт.

Также ведущая призналась, что за все годы жизни с мужем не позволяла себе ходить в туалет, если ее избранник был рядом. По ее мнению, это должно сохраняться в отношениях до конца жизни.