Известная певица откровенно высказалась о Потапе, Виннике и других артистах-беглецах: "Будут нас бояться"

Билозир про Потапа, Яму, Винника и других

По словам знаменитости, артисты, выбравшие жизнь в чужих странах в период великой российско-украинской войны, вряд ли вернутся домой. Также, по ее мнению, они испытывают "скрытый стыд" и страх перед оставшимися на Родине украинцами.

"Они не вернутся. Они будут бояться нас, они уже нас боятся. Этот их китч, который они нам показывают, это скрытый их стыд и страх перед нами. И перед их позицией", - объяснила Билозир.

Билозир высказалась про артистов-беглецов (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Также Оксана высказалась о медийных скандалах, в частности о ситуациях, когда инфлюэнсеры хвастаются дорогим уровнем жизни: ценными часами, машинами и так далее. Она ответила, уместно ли сейчас выставлять подобное в сети.

"Возможно, люди так хотят самоутвердиться, или наоборот как-то доказать свою значимость. И не знают, что работают очень сильно энергетические законы. Они даже не представляют, какой массив отрицательной энергии получают. Вот когда они получат свой удар, тогда, может, они поймут, что они в жизни делали не так", – сказала исполнительница.

"А в общем, каждый человек имеет право на свой выбор. Другое дело, что они просто не думают о том, что они живут не одни в обществе, что есть и другие люди. И кому-то может быть гораздо труднее. Ну, то есть это недалекие люди ", - подчеркнула она.

Оксана Билозир ответила, уместно ли сейчас хвастаться дорогими вещами (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

К слову, Оксана Билозир - 67-летняя певица, общественный и политический деятель. В 1994 году получила звание Народной артистки Украины, была министром культуры и искусств Украины и министром культуры и туризма Украины.

А также является председателем Всеукраинской общественной организации "Украинская взаимопомощь", а с 2006 года - заместителем председателя Национальной комиссии по иностранным украинцам.

С 1989 по 2022 год Билозир состояла в браке с музыкантом и продюсером Романом Недзельским. От первого брака имеет сына Андрея, а от брака с Недзельским - сына Ярослава. Невестка Билозир, Лариса, также является общественным и политическим деятелем.