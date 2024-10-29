Известная певица эмоционально высказалась о коллегах, которые продолжают петь на русском

По словам исполнительницы, она категорически против того, чтобы песни артистов звучали на русском.

"Я категорически против, категорически и три восклицательных знака. Нельзя этого делать. Все, забыли, отрезали, этого больше никому не нужно делать никогда. Это просто жизнь уже поставила такой раздел на "до" и "после". Больше так никогда не будет. Я категорически против", - высказалась Татьяна.

Татьяна Пискарева (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

Также звезда прокомментировала действия тех исполнителей, например Настя Каменских, которые говорят, что в Украине будут петь исключительно на украинском, но за рубежом - на русском.

"Не важно, где ты находишься. Как только ты пересекаешь границу с каким-то другим государством и к тебе кто-то обращается, даже если это твои украинцы и там что-то они просят: "А давайте, спойте". Нет! Обращаться, общаться в социальной жизни, петь, речи говорить, на публику вы выходите с каким-то месседжем - исключительно на украинском языке. У себя дома, в бытовой жизни - твой собственный выбор, это твоя личная жизнь", - поделилась мнением Пискарева.

Татьяна Пискарева (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

Украинский артист, говорит Татьяна, должен быть примером, нести украинское слово, язык, мысль, украинский призыв и месседж.

"Чтобы мир каждый раз видел, что есть мысль, есть позиция, есть обращение украинского человека. Еще до конца войны мы не знаем сколько времени. И каждый раз ты просто должен напоминать миру, что нам нужна помощь и поддержка. Вот и все", - подытожила певица.

Татьяна Пискарева (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

Отметим, что большинство песен из репертуара Пискаревой - украиноязычные. и лишь некоторые песни были написаны на русском. Одну из таких, которая называлась "Обручальных колец золото", она перевела еще до полномасштабного вторжения.

"К тому времени я хотела уже все перевести, потому что преимущественно 80, а то и больше, процентов моего репертуара всегда было на украинском языке. Но некоторые песни, их очень немного, но они были русскоязычными. А когда у тебя 10 песен в «блоке» стоит на украинском языке и вдруг ты поешь на русском, ну как-то так оно мне резало ухо", - поделилась звезда.

"И это единственная была мотивация, мне просто хотелось, чтобы оно было в едином языковом пространстве", - добавила она.

Татьяна Пискарева (фото: instagram.com/piskareva.tanya)