Известная российская певица открыто поддержала Украину во время своего концерта (видео)

Как это произошло

Елизавета Гирдымова (настоящее имя Монеточки) выступала в Латвии. По завершению исполнения композиции она произнесла зрителям несколько фраз, а те продолжали их.

Одним из высказываний стало "Слава Украине", которое Монеточка громко крикнула в микрофон. Кроме того, она сказала "Россия будет свободной" и "Живе Беларусь".

Интересно, что в этот момент в руках певица держала бело-сине-белый флаг. Именно он стал символом антивоенных протестов в 2022 году в России после начала полномасштабной войны.

Позиция Монеточки по отношению к Украине

Монеточка, или Елизаветы Гырдымова - это русская певица и музыкант. В своем творчестве она неоднократно описывала проблемы и трудности жизни в России.

В нескольких интервью она упоминала, что ей непросто писать музыку в России, ведь, чтобы высказать свое истинное мнение, ей приходилось завуалировать его в метафоры.

Монеточка с маленьким сыном (фото: instagram.com/monetochkaliska)

"Сейчас мне не хочется прятать это за метафорами... Идут эти мысли, ощущение несправедливости, что ты больше не можешь молчать. Для меня это происходит не с абстрактными людьми, это мои поклонники, для которых я выступала... У меня был тур, там было три украинских города. Мне очень тяжело жить с мнением, что я уплатила налоги за них, и я понимаю, куда пошли эти налоги", - добавила Монеточка.

После 24 февраля звезда вместе со своим мужем уехала из России и сказала, что не понимает коллег, поддерживающих режим Путина.

"Я общаюсь с музыкантами, с которыми раньше общалась. Я понимаю, какие могут быть причины молчать. Но я не могу представить никакой причины, чтобы идти и поддерживать это активно. Я не знаю, как они с этим будут жить, что они скажут детям", - рассказала Монеточка.

30 апреля 2022 года Монеточка и российский рэпер Noize MC дали благотворительный концерт под названием "Мы против ужасной войны", все средства из которого перечислили в помощь пострадавшим украинцам.

"Мы выступаем против ужасной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины. Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чья жизнь была перечеркнута войной", - говорилось в заявлении музыкантов.