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Известная инфлюэнсерша покорила красную дорожку Каннского фестиваля в платье от украинского бренда

Даниэла Маркан (фото: instagram.com/daniellemarcan)
Автор: Юлия Любченко

Даниэла Маркан, как и другие зарубежные звезды, уже не в первый раз выбирает наряды от украинских брендов. В этот раз девушка поразила платьем от FROLOV на Каннском фестивале.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль блогерши.

Даниэла Маркан появилась на Каннском фестивале в платье от FROLOV

Украинские бренды продолжают активно завоевывать мир и сердца голливудских звезд и знаменитостей по всему миру. Мы уже могли видеть одежду от Ивана Фролова на таких звездах, как Бейонсе, Мадонна, Дженнифер Лопес, Доджа Кот, Рита Ора и многих других.

В этот раз в список популярных поклонниц бренда FROLOV вошла известная инфлюэнсерша - британская бьюти-блогерша Даниэль Маркан. Девушка имеет почти 2 миллиона подписчиков в Instagram, поэтому ее платье привлекло много внимания.

Даниэла появилась на красном тротуаре Каннского кинофестиваля в наряде от украинского дизайнера Ивана Фролова, которое сделало ее образ особенным и невероятно легким.

Маркан позировала для папарацци в корсетном платье песочного цвета с раздельной пышной юбкой из тафты. Ее образ дополнили босоножки похожего цвета, у которых есть интересные переплеты на ногах.

Даниэла Маркан в платье от Ивана Фролова (фото: Getty images)

Известно, что Даниэль Маркан всего 25 лет. Она родом из Румынии, но уже давно живет в Лондоне, поскольку переехала туда ради учебы. Блоггерша изучала рекламу и цифровой маркетинг.

Впоследствии она стала послом бренда Huda Beauty, а также работает с командой L'Oréal Paris, а еще вдохновляет множество девушек во всем мире своей красотой и ощущением стиля.

 

Ранее мы рассказывали о 5 украинских брендах , которые выбирают Мадонна, Бейонсе и другие голливудские звезды.

Также смотрите, как Рита Ора интересно "обыграла" классический корсет и коричневые брюки в стиле Old money.

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