Известная американская певица спела песню о Мариуполе, от которой наворачиваются слезы (видео)

Широко известная американская артистка Сюзанн Вега написала песню о разрушенном оккупантами Мариуполе. Композиция имеет красноречивое название "Последний поезд из Мариуполя".
Об этом Сюзанн рассказала изданию The Line Of Best Fit.
"Последний поезд из Мариуполя" был написан для чествования всех тех несчастий, которые российское вторжение принесло в Украину. В песне исполнительница неоднократно вспоминает о Мариуполе и о людях, которые в надежде спастись пытаются бежать из ада.
"Я чула, що Господь був на останньому поїзді з Маріуполя, Маріуполя.
Сам Господь був у останньому поїзді,
Наляканий усім, що бачив"
По словам Веги, трек уже давно у нее в голове, однако певица смогла написать его только в июле.
Сюзанн Вега посвятила песню Мариуполю (фото: broadway.com)
"Песня возникла из всех образов, которые мы видели в новостях, особенно в начале войны в Украине в феврале, когда среди людей была массовая паника, которые бежали на эвакуационные поезда. Я видела о Мариуполе один репортаж и решила, что нужна песня. Прочла в статье, как мариупольцы говорят, что сам Бог покинул город, увидев все ужасы", - делится впечатлениями Сюзанн.
Недавно певица выпустила клип на песню. В видео она просто стоит и проникновенно смотрит в камеру, понемногу поя о последнем поезде.
Сюзанн Вега - это популярная американская певица, сольная карьера которой длится уже 30 лет. За это время она выпустила девять студийных альбомов и получила десятки наград.
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