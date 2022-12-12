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Известная американская певица спела песню о Мариуполе, от которой наворачиваются слезы (видео)

Американская певица Сюзанн Вега (фото: theguardian.com)
Автор: Юлия Гаюк

Широко известная американская артистка Сюзанн Вега написала песню о разрушенном оккупантами Мариуполе. Композиция имеет красноречивое название "Последний поезд из Мариуполя".

Об этом Сюзанн рассказала изданию The Line Of Best Fit.

О чем поет Сюзанн?

"Последний поезд из Мариуполя" был написан для чествования всех тех несчастий, которые российское вторжение принесло в Украину. В песне исполнительница неоднократно вспоминает о Мариуполе и о людях, которые в надежде спастись пытаются бежать из ада.

"Я чула, що Господь був на останньому поїзді з Маріуполя, Маріуполя.

Сам Господь був у останньому поїзді,

Наляканий усім, що бачив"

По словам Веги, трек уже давно у нее в голове, однако певица смогла написать его только в июле.

Сюзанн Вега посвятила песню Мариуполю (фото: broadway.com)

"Песня возникла из всех образов, которые мы видели в новостях, особенно в начале войны в Украине в феврале, когда среди людей была массовая паника, которые бежали на эвакуационные поезда. Я видела о Мариуполе один репортаж и решила, что нужна песня. Прочла в статье, как мариупольцы говорят, что сам Бог покинул город, увидев все ужасы", - делится впечатлениями Сюзанн.

Недавно певица выпустила клип на песню. В видео она просто стоит и проникновенно смотрит в камеру, понемногу поя о последнем поезде.

Сюзанн Вега - это популярная американская певица, сольная карьера которой длится уже 30 лет. За это время она выпустила девять студийных альбомов и получила десятки наград.

Голливудские звезды активно поддерживают Украину. Так, недавно Жан-Клод Ван Дамм приехал в наше государство.

А певица Вера Фармига напомнила о войне в Украине, включив во время концерта сигнал воздушной тревоги.

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