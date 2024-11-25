Откажитесь от важных планов. Что обещает астропрогноз на 25 ноября и какой цвет привлечет чудеса

Прогноз астропогоды на 25 ноября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений. До 13:20 - неблагоприятный период для стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Из-за теневого периода ретро Меркурия не планируйте на этот день важные дела. Апатия будет признаком неуважения к силам природы и неумения ими распоряжаться", - рассказала Соловьева.

"Не нужно злоупотреблять сексуальными практиками. Не желательно начинать цикл голодовки. Воздерживайтесь от курения. Хорошо заниматься масштабными долгосрочными проектами. Этот понедельник - день пробуждения энергий природы, способствующих творению. Можно получить откровение и мощную силу", - также советует астролог.

По словам эксперта, энергия Луны имеет большую силу и требует обязательной реализации. Требуются физические нагрузки, специальные упражнения и йога. Соловьева рекомендует укреплять здоровье, повышать свой духовный уровень, заниматься активной творческой работой.

Гороскоп на 25 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

25 ноября день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также основано на родительском инстинкте, умении беспокоиться о других и успокаивать.

Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема.

25 ноября в 13:20 Луна осуществит ингрессию к Весам и до 15:21 окажется в разрушительном градусе седьмого знака Зодиака. Разрушительный градус, напомнила астролог, это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость.

"В Весах️ этот градус дает двойную характеристику: разрушение и восстановление. Возможна большая опасность из-за неумения отличать понятие добра и зла. Это градус суда и осуждения, дает плохую славу и потерю популярности. Могут разрушаться связи человека, могут происходить катастрофы после подъема", - объяснила Соловьева.

"Не назначайте на этот период важных дел, связанных со сферой ответственности Луны. Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - добавила она.