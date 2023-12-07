Стилист показала, как выбрать шарф на зиму и как его носить (фото)

Шарф - это незаменимый аксессуар в женском гардеробе в холодный период года, но неправильно выбранный шарф - сделает ваш образ неинтересным.

А о том, как выбрать шарф и как его носить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -пост стилиста Алены Прилепы.

Какой шарф выбрать на зиму и как носить?

Алена говорит, что шарф способен не только согревать, но и делать ваш образ стильным.

"В тренде объемные и длинные шарфы, по фактуре достаточно плотные, мягкие, ворсистые. Советую отказаться от невнятных цветастых тонких тряпок, которые вы ласково называете "палантин". Лучше выбрать вязаный шарф, а еще лучше объемный с геометрическим принтом, или яркий. Или наоборот нейтральный по цвету, может быть также с большими логотипами по всей площади шарфа. Также может быть не очень длинный, но намотанный с объемом", - советует стилист.

Алена говорит, что во всех случаях важно завязывать шарф небрежно, будто вы не старались, а делали это на бегу, торопливо закутались у него перед выходом на улицу. Или просто завязывайте длинный шарф в свободную петлю на плечах. Оставляйте концы не завязанными. Можно, чтобы один конец шарфа был спереди, а другой сзади. Чтобы шарф таким образом не решался, можно фиксировать его с помощью ремня сумки, надевая сумку через плечо.

"Если ваш климат позволяет, шарф вообще можно не завязывать. Длинные концы шарфа будут визуально создавать цветную вертикаль и таким образом вытащат ваш силуэт, делая образ сложным, многослойным, а значит, более стильным", - отметила стилистка.

Также Алена говорит, что шарф, завязанный во французский узел, особенно шикарно смотрится в сочетании с пальто, но в этом случае лучше отдать предпочтение однотонному варианту.

"Большинство девушек шарфы любят и с удовольствием носят. Но учитывайте свой тип фигуры. Например, объемный шарф поверх верхней одежды может преувеличивать и так тяжелый верх фигуры с пышной грудью и широкими плечами, а также делать вас визуально ниже, если вы невысокого роста ", – рассказывает стилист.

Если у вас верхний тип фигуры вы сами это почувствуете и как альтернативные варианты закрыть шею, например использовать манишки или надевать более тонкие шарфы под верхнюю одежду.

Фотопримеры шарфов и их стилизации от Алены Прилепы

Как выбрать и носить шарф (фото: instagram.com/alyona_prilyepa)