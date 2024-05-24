Отказ от крещения ребенка - грех или нет: объяснение ПЦУ

Часто можно услышать, что нельзя отказываться становиться крестными родителями ребенка, потому что это вроде бы как "открещивание от Господа". Но так ли это на самом деле и что об этом говорят предписания церкви?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПЦУ в Facebook .

Можно ли отказываться становиться крестными родителями

Отказаться от того, чтобы стать крестным, можно, если вы чувствуете, что не сможете помочь родителям в религиозном и духовном воспитании ребенка.

"Каждый крестный отвечает перед Богом за своего крестника, поэтому и выбор становиться или не становиться крестным, должен быть только вашим личным, добровольным и осознанным решением", - говорят священнослужители.

Они отмечают, что крестные отцы должны не только принять участие в соответствующем Таинстве Церкви, но и взять на себя ответственность духовного наставника за определенное лицо на всю жизнь.

"Это действительно очень важная миссия, ведь крестные родители должны быть примером для подражания, поддержкой и опорой для своего крестника, учителями, руководителями в духовной жизни. И не только в детстве: крестные обязаны научить устоям Христовой веры своего крестника/крестницу, когда он/она подрастет, помогать ему/ей, молиться за него/нее всю жизнь. Это священная обязанность крестных родителей", - говорят в ПЦУ.

Считается ли отказ грехом

Если человек не чувствует моральной и духовной готовности стать крестным или крестным, нужно родителям откровенно объяснить причину своего отказа, ведь это в будущем убережет их от возможных разочарований и недоразумений.

"Поэтому отказаться стать крестными - не грех. Большим злом будет потом отказаться от духовной опеки над крестником, безразличие и нежелание выполнять эту важную миссию в жизни ребенка после Таинства Крещения. Ведь между ребенком и крестными родителями возникают особые отношения, основанные на духовном родстве" - говорят священники.

Кто может стать крестными родителями

В ПЦУ объяснили, что крестными родителями могут быть совершеннолетние православные христиане, которые сознательно берут на себя соответствующие обязанности.

"Церковных запретов для "перекрестного" кумовства (когда крестными ваших детей становятся родители ваших крестников) нет. По сложившейся традиции, крестные родители не могут вступать в брак между собой, с родными родителями крестного ребенка и со своим духовным ребенком", - объясняют священнослужители.