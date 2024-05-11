Поминальные дни: священник объяснил, можно ли ребенка брать на кладбище

В пасхальные поминальные дни принято приходить на могилы родственников, чтобы помолиться за упокой их душ. В народе существует убеждение, что на кладбище нельзя брать детей до трех лет, потому что они вроде бы как способны увидеть души покойников. Но что же об этом думают священнослужители?

О том, можно ли маленьких детей водить на кладбище, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию священника Ивана Верескуна в You Tube.

Можно ли брать ребенка на кладбище

"Идут поминальные дни, когда люди семьями будут посещать места захоронений своих близких, усопших, погибших родных. И это вопрос: "Дети на кладбище", он почему-то до сих пор есть в нашем сознании, как какая-то проблема. В этом нет никакой проблемы, потому что рождение, смерть - это неотделимая история нашей жизни", - говорит священник.

Он добавляет, что у ребенка должно формироваться полноценное видение - что есть рождение, и что есть смерть.

"Ребенок должен понимать, что есть не только все прекрасное, приятное, а плохого нет. Человек, как говорит нам слово Божие, не укусивший горькое, он не понимает ценности сладкого. И это речь не о том, что наши дети должны с детства жить в страхе смерти, бояться кладбища и страдать. Речь о том, что так, мы формируем детей полноценными", - объясняет Верескун.

Поэтому священник отмечает, что нет возрастных ограничений для посещения кладбищ и детей туда можно брать с самого детства.

Стоит ли бояться кладбищ

"Кто-то боится кладбища и говорит, что это место страшное, что здесь какие-то непонятные процессы, что здесь надо осторожно приходить. Это место святое. Это место покоя и тишины. Потому что здесь все понятно. Это за пределами кладбища живые люди не могут найти еще общего языка, не знают, чем заняться, как жить, создают проблемы друг другу. А на кладбище все понятно, люди свою историю прошли, и только памятники, кресты напоминают, что люди были на этой земле. Так вот здесь нечего бояться", - говорит священник.

Также он отмечает, что кладбище - это напоминание о том, что мы все не вечны и что мы тоже уйдем из этого мира. Поэтому нам нужно ценить то время и те возможности, которые нам сегодня доступны.

"Поэтому не бойтесь кладбища, не бойтесь приходить сами и с детьми тоже, потому что это тоже часть нашей жизни", - говорит Верескун.