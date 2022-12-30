Отлично к юшкам и борщам: шеф дал рецепт потрясающих древних украинских сухариков
Потапци - это древнее украинское блюдо - сухариков, которые обжариваются с салом. Благодаря этому - вкус получается потрясающим. Они будут хрустящие и ароматные, благодаря травам и чесноку.
Рецептом блюда, которое отличное подойдет к юшкам и борщам, представил шеф Анатолий Добровольский на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- Хлеб вчерашний 1/2 буханки
- Сало копченое или обычное 100 г
- Соль по вкусу
- Зелень рубленая и зубчик чеснока.
Как приготовить потапци
Если у вас остался несвежий хлеб, нарежьте в начале его на куски толщиной с палец, а потом кубиками. На сковородку поместите сало с прорезью и пожарьте его, потом всыпьте туда порезанные сухарики и прожарьте вместе немного.
Потом поместите сухарики на противень и отправьте в духовку при температуре 170 градусов на 15 минут. Достаньте и добавьте в сухарики чеснок, зелень, соль. Хорошенько перемешайте. Наслаждайтесь потрясающим вкусом!
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