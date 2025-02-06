Ученые выяснили, в какие часы суток и во сколько лет человек самый счастливый

Счастье - это состояние, к которому стремится каждый человек. Ученые определили, в какие часы суток и годы человек чувствует себя самым счастливым, а в какие - несчастным. Это может влиять на ваши решения, жизненные события и достижения успеха.

В какие часы суток и годы человек чувствует себя счастливым, а когда - несчастным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Самые счастливые часы суток

Согласно исследованиям Университетского колледжа Лондона, опубликованным в журнале BMJ Mental Health, наше самочувствие меняется в течение дня.

Самый высокий уровень благополучия у человека - утром, тогда как поздно вечером он снижается. Это может быть связано с биологическими ритмами и ежедневными привычками.

Ученые определили, что чаще всего человек испытывает грусть, депрессивные состояния и беспокойство в период с 23:00 до 01:00 часов. Это частично связано с истощением после рабочего дня, меньшим уровнем социального взаимодействия и выработкой гормонов - кортизола и мелатонина.

А самыми счастливыми часами суток становятся те, что сразу после пробуждения - то есть, утром. Мир кажется намного лучше и ярче.

И это не все. Есть еще отличие в ощущениях в зависимости от дней недели. Самый счастливый день - вторник. Ощущение радости от ритма жизни человек больше всего чувствует в понедельник и пятницу. А вот в воскресенье этот показатель был самым низким.

Ученые обнаружили, что сезон также влияет на настроение - люди, как правило, имели более низкий уровень депрессивных и тревожных симптомов и одиночества, а также более высокий уровень счастья и удовлетворенности жизнью весной, летом и осенью.

А какой возраст для человека самый счастливый?

На эту тему ученые провели несколько исследований и назвать только одну какую-то цифру не смогли. Вот какие были результаты:

23 года - согласно исследованиям Лондонской школы экономики, молодежь часто испытывает наибольший оптимизм и уверенность в будущем.

35-40 лет - исследование Гарвардского университета показало, что в этом возрасте люди начинают стабилизировать свою жизнь, достигают карьерных высот и имеют более сильные социальные связи.

60-70 лет - по данным Американской психологической ассоциации люди старшего возраста испытывают больше удовлетворения жизнью, меньше переживают из-за карьеры и материальных вопросов, имеют больше времени для себя и близких.

82 года - именно эту цифру назвали во Всемирной организации здравоохранения. Ученые считают, что именно в этом возрасте человек достигает пика счастья. По словам нейробиологов, это объясняется тем, что приходит осознание - все самое сложное в жизни уже позади и человек пережил все, что его напрягало.

А какой возраст для человека самый тяжелый?

Подростковый возраст (13-18 лет) - психологи отмечают, что это время эмоциональных потрясений из-за гормональных изменений, поиска себя и социального давления.

45-48 лет - согласно исследованиям экономистов Принстонского университета, это период так называемой "кривой счастья". В этот возраст приходится наибольшее количество стрессов из-за карьеры, финансовых трудностей и кризиса среднего возраста.