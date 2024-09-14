Відкривати, відчиняти чи відмикати? Когда и какое слово на украинском употреблять правильно и уместно

В украинском языке существует несколько способов перевода русского слова "открывать", в частности "відкривати", "відмикати", "розгортати" и "відчиняти". Как правильно использовать эти синонимы и в каких случаях каждый из них уместен?

Как правильно употреблять все эти слова, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Мова ДНК нації .

Відкривати та Закривати

Когда речь идет о начале события или функционировании заведения, устранении помех, выявлении новых свойств или о том, что становится известным, следует использовать глагол "відкривати".

Например:

"Прокіп на мене розсердився. Бігає, виставку влаштовує. Сьогодні відкривають" (Олександр Корнійчук)

"Може, ми, як виростемо, невідомі землі відкриємо або ракетоплан збудуємо..." (Олесь Донченко).

В то же время для ситуаций, когда речь идет о закрытии заведения, заседаний, соревнований или счетов, употребляем слово "закривати": закривати ресторан на ремонт, заседания, соревнования, счет.

Відмикати

Когда речь идет о замке и необходимо воспользоваться ключом, используем глагол "відмикати" (а также "замикати").

Например:

"А Панас вже відмикав невільницькі кайдани й з несамовитою радістю кидав їх за борт" (Зінаїда Тулуб)

"Заперти було нічим хату; добре, що хоч до скрині замок є, а то ще й хату замикати" (Панас Мирний).

Відчиняти

Если речь идет о ситуациях, требующих физического усилия рук, используем глагол "відчиняти" (а также "зачиняти").

Например:

"Пора вікна відчиняти!" (Панас Мирний);

"Віра Михайлівна зайшла до кімнати та міцно зачинила за собою двері" (Вадим Собко).

Розгортати

Когда речь идет о книге или тетради, следует использовать глагол "розгортати" (а также "згортати").

Например:

"Мій хлопчику! З тобою сам би я охоче сів на лаву, розгорнув би синенький зошит" (Максим Рильський)

"Устав учитель, книжку згорнув, сховав у свою шаховку й на ключ замкнув" (Борис Грінченко).

Розплющувати та розтуляти

Когда речь идет об глазах или веках, используем глагол "розтуляти" (а также "стуляти").

Например:

"Розплющую очі - темно" (Степан Васильченко)

"Я лягаю на софу, заплющую очі, мов до сну, але я не сплю" (Ольга Кобилянська).

Что касается рта или уст, употребляем глагол "розтуляти" (а также "стуляти").

Например: