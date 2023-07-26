Открытие, которого ожидали миллионы людей! Ученые обнаружили диету, которая замедляет старение

Какая диета замедляет старение

Диетологи часто рекомендуют для похудения низкокалорийную диету. Но как показало новое исследование, она помимо снижения веса дает еще один положительный эффект - замедляет старение и продлевает молодость.

Ученые обнаружили, что употребление меньшего количества калорий способно замедлить темпы биологического старения, а еще - увеличить продолжительность жизни.

Автор исследования и доцент эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения имени Мейлмана Колумбийского университета в Нью-Йорке Дэн Бельские утверждает, что это исследование является первым в истории рандомизированным контролируемым исследованием, которое показало преимущества низкокалорийной диеты для замедления старения.

Как проводили исследования

Участникам исследования предлагали три готовых блюда ежедневно в течение месяца, так что они могли ознакомиться с размерами порций. Также их консультировали по поводу диеты в течение 24 недель.

Соавтор исследования и директор отдела гериатрии и клинической геронтологии в Национальном институте старения Эван Хедли заявил, что большинство участников исследования снизили употребление калорий примерно на 12%.

Ученые применили специальный алгоритм и обнаружили, что у участников исследования также изменялись некоторые биомаркеры ДНК в крови. Результаты показали, что у этих людей замедлился темп старения на 2-3% по сравнению с теми, кто соблюдал обычную диету.

На следующем этапе исследования учёные хотят определить, как повлияет диета с ограничением калорий на организм через 10 лет.

Хедли заявил, что они с коллегами уже подтвердили выводы предварительных исследований о том, что ограничения калорий могут способствовать улучшению здоровья и продлевают жизнь.