Відкриття, якого чекали мільйони людей! Вчені знайшли дієту, яка сповільнює старіння

Яка дієта сповільнює старіння

Дієтологи часто рекомендують для схуднення низькокалорійну дієту. Але як показало нове дослідження, вона крім зниження ваги дає ще один позитивний ефект - сповільнює старіння і продовжує молодість.

Вчені виявили, що споживання меншої кількості калорій здатне уповільнити темпи біологічного старіння, а ще - збільшити тривалість життя.

Автор дослідження і доцент епідеміології у Школі громадської охорони здоров'я імені Мейлмана Колумбійського університету в Нью-Йорку Ден Бєльські стверджує, що це дослідження є першим в історії рандомізованим контрольованим дослідженням, яке показало переваги низькокалорійної дієти для уповільнення старіння.

Як проводили дослідження

Учасникам дослідження пропонували три готові страви щодня протягом місяця, так вони могли ознайомитися з розмірами порцій. Також їх консультували щодо дієти протягом 24 тижнів.

Співавтор дослідження та директор відділу геріатрії та клінічної геронтології в Національному інституті старіння Еван Хедлі заявив, що більшість учасників дослідження зменшили споживання калорій приблизно на 12%.

Науковці застосували спеціальний алгоритм і виявили, що в учасників дослідження також змінювалися певні біомаркери ДНК у крові. Результати засвідчили, що у цих людей сповільнився темп старіння на 2-3% порівняно з тими, хто дотримувався звичайної дієти.

На наступному етапі дослідження вчені хочуть визначити, як вплине дієта з обмеженням калорій на організм через 10 років.

Хедлі заявив, що вони з колегами вже підтвердили висновки попередніх досліджень про те, що обмеження калорій можуть сприяти поліпшенню здоров'я і продовжують життя.