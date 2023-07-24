Что есть для здоровья сердца: 7 главных правил рациона от нутрициолога

Правильное питание является залогом здорового сердца. Важно не только отказаться от вредной пищи, но и акцентировать в рационе на продуктах, которые наиболее полезны для нашего организма.

Каким должен быть рацион для здорового сердца

"О здоровье сердца не думают заранее, у многих есть родственники, мама, папа, дедушки, бабушки, у кого повышенное давление. Неправильно составленный рацион нередко виноват в том, что мы чувствуем нехватку энергии, упадок сил. Вот несколько рекомендаций, как с помощью пищи влиять на здоровье сердца", - говорит эксперт.

Также Голобородько отмечает, что эти советы по рациону будут полезны и для тех, кто хочет получать энергию из пищи, чувствовать сытость, не набирая вес и заботясь об организме.

Шпаргалка для формирования здорового рациона (фото: Городской Центр Общественного Здоровья, Киев)

7 главных принципов рациона

DASH-диета повышает уровень овощей, фруктов, зелени и корнеплодов в ежедневном рационе. Также эта диета ограничивает употребление сахара, сладких газированных напитков и десертов, а это очень хорошо, ведь сахара мы переедаем.

Нужно делать акцент на употреблении цельнозерновых продуктов: в приоритете изделия из цельнозерновой муки, а не из пшеницы. Есть пшено, гречку, амарант.

"Учитывайте размер порций молочных продуктов, чтобы не было перекоса. Я не совсем поддерживаю идею обезжиренных молочных продуктов, потому что жиры являются критически важными для здоровья", - говорит нутрициолог.

Также важно следить, чтобы в рационе были разные виды белка, включая вегетарианские источники: чечевицу, фасоль темного цвета, орехи, семена тыквы. Акцент нужно делать больше на рыбу и птицу, чем на красное мясо. Желательно полностью отказаться от колбас и сосисок.

Готовьте на растительном масле, а не на животных жирах. Замените рафинированное масло на оливковое холодное отжима. Добавляйте его в каждый прием пищи.

Исключите из рациона жирное мясо, а также пальмовое, рапсовое и другие переработанные рафинированные масла.