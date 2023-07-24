Что есть для здоровья сердца: 7 главных правил рациона от нутрициолога
Правильное питание является залогом здорового сердца. Важно не только отказаться от вредной пищи, но и акцентировать в рационе на продуктах, которые наиболее полезны для нашего организма.
Об этом пишет нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram.
Каким должен быть рацион для здорового сердца
"О здоровье сердца не думают заранее, у многих есть родственники, мама, папа, дедушки, бабушки, у кого повышенное давление. Неправильно составленный рацион нередко виноват в том, что мы чувствуем нехватку энергии, упадок сил. Вот несколько рекомендаций, как с помощью пищи влиять на здоровье сердца", - говорит эксперт.
Также Голобородько отмечает, что эти советы по рациону будут полезны и для тех, кто хочет получать энергию из пищи, чувствовать сытость, не набирая вес и заботясь об организме.
Шпаргалка для формирования здорового рациона (фото: Городской Центр Общественного Здоровья, Киев)
7 главных принципов рациона
DASH-диета повышает уровень овощей, фруктов, зелени и корнеплодов в ежедневном рационе. Также эта диета ограничивает употребление сахара, сладких газированных напитков и десертов, а это очень хорошо, ведь сахара мы переедаем.
Нужно делать акцент на употреблении цельнозерновых продуктов: в приоритете изделия из цельнозерновой муки, а не из пшеницы. Есть пшено, гречку, амарант.
"Учитывайте размер порций молочных продуктов, чтобы не было перекоса. Я не совсем поддерживаю идею обезжиренных молочных продуктов, потому что жиры являются критически важными для здоровья", - говорит нутрициолог.
Также важно следить, чтобы в рационе были разные виды белка, включая вегетарианские источники: чечевицу, фасоль темного цвета, орехи, семена тыквы. Акцент нужно делать больше на рыбу и птицу, чем на красное мясо. Желательно полностью отказаться от колбас и сосисок.
Готовьте на растительном масле, а не на животных жирах. Замените рафинированное масло на оливковое холодное отжима. Добавляйте его в каждый прием пищи.
Исключите из рациона жирное мясо, а также пальмовое, рапсовое и другие переработанные рафинированные масла.
Раньше мы писали о том, какие еда больше всего вредит сердцу.
Читайте также о том, какие овощи и фрукты содержат больше пестицидов.