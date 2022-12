Ученые заявили о связи между раком и алкоголем, о которой многие не знают

Люди не знают о вреде алкоголя

Так исследование, опубликованное в Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, включало данные, собранные от 3865 взрослых в 2020 году. Их спросили, как алкоголь влияет на риск заболевания раком. Среди видов алкоголя были вино, пиво и ликер.

Результаты показали, что почти 80% участников не знали о связи между вином и раком, чуть больше 70% не знали о риске рака, связанного с пивом, и 68,8% не знали о связи между раком и алкоголем. .

Кроме того, оказалось, что 1,7% полагают, что алкоголь снижает риск рака, тогда как 2,2% считают, что пиво снижает риск, а 10% считали, что вино снижает риск рака.

Алкоголь имеет прямую связь с раком

"Многие медицинские работники рекомендуют бокал вина для здоровья сердца, так почему бы людям не быть сбитыми с толку?" – говорит доктор Кимберли Гомер, пишет Eat This, Not That!

А вот научная реальность заключается в том, что все алкогольные напитки, включая красное и белое вино, пиво и алкогольные напитки, связаны с раком. Чем больше вы пьете, тем выше риск развития рака.

"Этанол в алкогольных напитках распадается на ацетальдегид, известный канцероген. Это соединение повреждает ДНК и не дает нашим клеткам восстанавливать повреждения. Это может способствовать росту раковых клеток", – добавила эксперт.

Как именно спиртное вредит нам день за днем

В частности, алкоголь может оказывать влияние на уровень таких гормонов, как эстроген, особенно при раке молочной железы. Эти гормоны действуют как мессенджеры, сообщающие нашим клеткам расти и делиться. Чем больше клеток делится, тем больше шансов, что что-то пойдет не так и разовьется рак.

"Алкоголь уменьшает способность организма расщеплять и усваивать несколько важных питательных веществ, таких как витамины A, C, D, E и фолиевая кислота, которые являются питательными веществами, помогающими защитить организм от рака", – добавляет Гомер.

К тому же, алкоголь обеспечивает пустые калории, а "употребление лишних калорий может привести к увеличению веса, что может увеличить риск рака человека".

"Алкоголь является сильнейшим модифицированным фактором риска развития рака после употребления табака и избыточного веса. Важно понимать, что алкоголь повышает риск по крайней мере шести видов рака, включая колоректальный рак, рак молочной железы, пищевода, печени, желудка и полости рта", - подчеркнула доктор.