Отключение света: распространенное вранье и манипуляции, о которых нужно знать

Отключение света в большинстве областей Украины продолжается уже более месяца. Второй массовый обстрел российскими ракетами привел к тому, что отключений стало больше и люди вынуждены проводить без электроэнергии по много часов.

В социальных сетях стало появляться много манипуляций и вранья на тему отключения света. Что нужно знать об энергетической инфраструктуре сейчас - читайте в материале ниже.

Враг целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре Украины и выводит ее из строя. После нескольких обстрелов, повреждения составляют уже 40% нашей энергетической структуры. И специалисты работают фактически круглосуточно, чтобы восстановить питание.

Только за 15 ноября было повреждено 15 энергетических объектов Украины и в результате не работают тысячи километров магистральных высоковольтных линий, которые выдают и передают электроэнергию по всей стране.

Чтобы справиться с ситуацией, в Украине начали вводить разные отключения света - по графику, для стабилизации системы и аварийные.

И если отключения по графику еще можно спрогнозировать, то остальные виды отключений - нет. При этом в социальных сетях начинают распространять фейки и российские нарративы, которые направлены на то, чтобы внести хаос, дестабилизировать общество и посеять панику.

Буквально вчера в "Укрэнерго" опровергли фейк о полном или частичном отключении от электроэнергии всей Украины.

"В сомнительных телеграм-каналах используется логотип компании "Укрэнерго" для распространения фейковой информации, в частности о полном или частичном отключении питания в Украине. Это информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе компании.

Украинцев призвали проверять информацию только на официальных страницах "Укрэнерго" - на сайте или в соцсетях. Также стоит проверять информацию на страницах и сайтах областных компаний-поставщиков электроэнергии.

Какое вранье и дезинформация гуляет по соцсетям

Обстрелы критической инфраструктуры РФ использовала с первых дней войны, но с 10 октября начали массовые ракетные атаки именно на объекты энергетической инфраструктуры.

При этом сразу же начали появляться российские нарративы, которые направлены на перекладывание ответственности с оккупантов на украинскую власть. Продвигаются так называемые "зрады" и манипуляция в обществе.

Некоторые такие фейки развенчал заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков.

Фейк: Атакуют энергетические объекты с начала войны, но отключения начались в октябре. А значит - это сговор компаний и правительства.

Правда: Энергетическая система Украины стойко выдерживала атаки оккупантов с начала войны. Но именно в октябре они начали целенаправленно уничтожать именно энергетические объекты. И в ход пошли не только ракеты, но и иранские дроны. Их используют для ударов по гидро и теплоэлектростанциях, трансформаторных подстанциях, линиях электропередач. То есть и на объекты производства и на распределение - и это делает доставку электрики к потребителю сложной.

Кроме того, цели выбирают вместе с российскими энергетиками и поэтому знают, куда нужно ударить, чтобы создать максимум проблем для энергосистемы. И именно из-за массовых разрушений пришлось ввести графики.

Фейк: Электроэнергии много и достаточно для всех, но власть продает ее за границу и зарабатывает на этом средства.

Правда: Экспорт электроэнергии из Украины в другие страны был прекращен сразу, после первого масштабного обстрела. С 11 октября Украине не экспортирует электроэнергию.

Кроме того, информация об импорте и экспорте электроэнергии открыта для всех, ее можно найти в интернете. Цены на европейских рынках на электроэнергию стали падать после стабилизации цен на газ. В октябре ценовые индексы в некоторые дни были даже ниже, чем в Украине.

Фейк: Энергетическую структуру Украины не защищают от атак России.

Правда: Украинская противовоздушная оборона (ПВО) прикрывает энергетическую структуру Украины. И большинство ракет сбивают - эти данные сообщают после каждого обстрела, в среднем сбивается 70-80% ракет, которые летят к нам.

Энергетики, в свою очередь, любыми способами пытаются оградить объекты и укрепляют их всеми способами. Это позволяет снизить масштабы разрушений, но увы, не дает их избежать полностью.

Украина действительно нуждается в большей системе ПВО для защиты, и об этом постоянно ведутся переговоры с западными партнерами.

Фейк: Россия скоро уничтожит всю украинскую электроэнергетику, и страна погрузится во тьму.

Правда: В Украине мощная и разветвленная энергетическая система. Она была создана еще в советское время и расчет был на высокий уровень потребления гигантов промышленности. Проектная мощность украинской энергосистемы и ежедневная героическая работа энергетиков по восстановлению поврежденных объектов не позволяют россиянам устроить в Украине тотальный блекаут.

Фейк: Удары по ТЭЦ не должны существенно влиять на стабильность системы, так как большую часть электроэнергии производит атомная энергетика.

Правда: Одна из самых крупных АЭС в Европе - Запорожская. Она способна генерировать до 20% от всей мощности электрогенерации в Украине. И именно она сейчас захвачена россиянами, ее не раз уже обстреливали и разрушены все высоковольтные линии. Из-за постоянных обстрелов и размещения вооружения у атомных блоков, станция остановлена и производит электроэнергию только для собственных нужд.

Кроме того, уничтожено или оккупировано почти 90% ветрогенрации и 40% солнечной.

Фейк: Власти не помогают энергетическим компаниям справиться с последствиями разрушений.

Правда: Правительство постоянно на связи с предприятиями, которые являются крупными потребителями электроэнергии - чтобы они корректировали графики работы для уменьшения нагрузки на сеть в пиковые часы. Также идет работа с международными партнерами, которые помогают поддерживать и восстанавливать украинскую энергосистему.

Уже создан Фонд энергетической поддержки, координируются поставки в Украину гуманитарной помощи, оборудования, материалов для ремонта и восстановления энергетический сетей и объектов. И переговоры об увеличении помощи продолжаются постоянно.

Фейк: Власти скрывают правду о разрушении и не называют объекты энергетической инфраструктуры, которые пострадали.

Правда: ПВО уничтожает большинство дронов и ракет, а Россия пытается разрушить наши энергетические объекты вдребезги. Некоторые объекты обстреливаются по несколько раз подряд.

Поэтому предоставлять отчеты о том, куда попала ракета и какие масштабы разрушений - это оказывать услугу российской разведке.

Фейк: Экономить нет смысла, так как Украина и так существенно сократила потребление электроэнергии во время войны из-за сокращения производства и выезда из страны миллионов людей.

Правда: Да, действительно, уровень потребления в Украине снизился из-за войны. Но осенние обстрелы ставят под угрозу стабильность энергоснабжения. И это первоочередная задача российских атак на энергетику.

Сознательное сокращение потребления очень важно и от действий каждого украинца зависит, как быстро энергетики смогут отремонтировать поврежденные объекты и сбалансировать энергосистему. И это важно, что минимизировать необходимость отключений.

Россия сознательно и системно разрушает энергетическую инфраструктуру, чтобы разрушить украинскую экономику, а жителей страны заставить страдать без света, тепла и воды. Это геноцид украинского народа и российские власти этого не скрывают. А также не скрывают, что такой террор направлен на то, чтобы заставить Украину пойти на переговоры с Россией.

А что же делать украинцам?

Жителям Украины стоит набраться терпения и запасаться необходимыми вещами на случай длительных отключений электричества. А также читать информацию от официальных лиц о том, какие графики отключения света вводятся и сколько может отсутствовать свет.

К примеру, вчера в Киеве весь день действовали экстренные отключения, систему вынуждены были ограничить почти на 523 МВт. И это стало своеобразным антирекордом за все время.

Как объяснил СЕО YASNO Сергей Коваленко, от компаний-поставщиков электроэнергии не зависят графики отключений или ремонт оборудования.

Он отметил, что после обстрелов растет число обращений в контакт-центры и облэнерго. За сутки поступило 270 000 звонков. И контакт-центры не способы в течении часа обработать по 10-15 тысяч звонков.

Мало того, операторы не могут предоставить украинцам необходимую информацию, так как у них ее просто нет.

Первое: при экстренных отключениях неизвестно, когда они завершатся и как долго будут продолжаться. Эти отключения нельзя подстроить под потребность людей.

Второе: операторы не знают, как быстро восстановят сети после экстренных отключений. Оценку проводят энергетики, привлеченные к ремонтным работам. Из соображений безопасности они не дают информацию о повреждениях и статусе ремонтов.

Третье: не следует путать экстренные и стабилизационные отключения. Экстренные могут длиться дольше 4 часов, иногда гораздо дольше. Конечно, операторы смогут принять жалобу, но помочь вряд ли смогут.

Четвертое: энергоснабжение после экстренных отключений возобновляется только по указанию. Текущий статус отключений можно узнать на сайте YASNO и в чатах облэнерго.