Отобрала палку и надавала пинков: под Киевом продавщица прогнала вора из магазина (видео)

В городе Обухов Киевской области продавщица в магазине самостоятельно остановила вора, который ворвался с палкой и бросился на нее. Злоумышленника уже задержали правоохранители.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram .

Что сделала женщина

Женщина не побоявшись злоумышленника быстро отняла у него палку и выгнала пинком из магазина. Нападавшего отправили в изолятор временного содержания.

"Отчаянная продавщица из Обухова сама остановила хулигана. Храбрая женщина ни на миг не испугалась нападающего, который внезапно ворвался в ее магазин и бросился на нее с палкой. Через мгновение забрала палку и пинком выгнала", - говорится в сообщении.

Как можно защитить магазин от воров

Воровство может нанести ущерб любому бизнесу. Однако некоторые советы помогут владельцам магазинов минимизировать потери и лучше защитить свой бизнес.

В частности, можно установить современные камеры видеонаблюдения. Они помогут постоянно следить за каждым уголком магазина.

Также тщательно следить за магазином помогут следующие советы: