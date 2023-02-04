Отобрала палку и надавала пинков: под Киевом продавщица прогнала вора из магазина (видео)
В городе Обухов Киевской области продавщица в магазине самостоятельно остановила вора, который ворвался с палкой и бросился на нее. Злоумышленника уже задержали правоохранители.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.
Что сделала женщина
Женщина не побоявшись злоумышленника быстро отняла у него палку и выгнала пинком из магазина. Нападавшего отправили в изолятор временного содержания.
"Отчаянная продавщица из Обухова сама остановила хулигана. Храбрая женщина ни на миг не испугалась нападающего, который внезапно ворвался в ее магазин и бросился на нее с палкой. Через мгновение забрала палку и пинком выгнала", - говорится в сообщении.
Как можно защитить магазин от воров
Воровство может нанести ущерб любому бизнесу. Однако некоторые советы помогут владельцам магазинов минимизировать потери и лучше защитить свой бизнес.
В частности, можно установить современные камеры видеонаблюдения. Они помогут постоянно следить за каждым уголком магазина.
Также тщательно следить за магазином помогут следующие советы:
- Контроль доступа к складским помещениям;
- Система против воровства, которая известит вас о том, что кто-то пытается вынести товар, не заплатив за него;
- Осветительные приборы с датчиками движения, чтобы вор не остался незамеченным;
- Мобильные оповещения для немедленного сообщения о возможном ограблении.
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