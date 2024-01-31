Виды пенсий по инвалидности: сколько выплачивают и как правильно оформить
В Украине существует несколько видов пенсии по инвалидности. Такие выплаты назначаются людям, которым установлена инвалидность. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.
Какими бывают виды пенсии по инвалидности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт ПФУ.
Пенсии по инвалидности по солидарной системе
Назначают людям с инвалидностью при страховом стаже от одного до 15 лет. При этом необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором установлена инвалидность.
Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:
- 100% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью I группы
- 90% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью II группы
- 50% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью III группы
При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.
Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:
- для лиц с инвалидностью I группы - 2 760 гривен
- для незанятых лиц с инвалидностью II и III групп - 2 520 гривен
- для работающих лиц с инвалидностью II и III групп - 2 093 гривен
Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление подано позже трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление о назначении пенсии подано позже, пенсия назначается со дня обращения за ней.
Пенсии по инвалидности военнослужащим
Назначают в случае наступления инвалидности:
- в период прохождения службы
- или не позднее трех месяцев после увольнения со службы
- или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:
- I группа - 100% сумм денежного довольствия
- II группа - 80% сумм денежного довольствия
- III группа - 60% сумм денежного довольствия
Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:
- I группа - 70% сумм денежного довольствия
- II группа - 60% сумм денежного довольствия
- III группа - 40% сумм денежного довольствия
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:
- І группа - 13 604,50 гривны
- II группа - 10 988,25 гривны
- III группа - 7 534,80 гривны
Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы
Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя из:
- по заработной плате, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах
- или из пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января соответствующего года
Размер пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:
- I группа - 8 187,48 гривны
- II группа - 6 549,98 гривны
- III группы - 5 048,95 гривны
- для детей с инвалидностью - 5 048,95 гривны
Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:
- І группа - 13 376,21 гривны
- II группа - 10 700,97 гривны
- III группа - 8 025,73 гривны
Пенсии по инвалидности работникам прокуратуры
Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы,
Раньше мы рассказывали, когда пенсионеры будут получать выплаты больше.
Читайте также, почему не стоит хранить деньги на пенсионной карте.