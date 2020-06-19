На відео показали найкрасивіші куточки України, які варто побачити цього літа

Наймальовничіші куточки України (колаж: РБК-Україна)

Україні є чим порадувати вітчизняних туристів цього літа

Літня відпустка для українців у цьому році опинилася під загрозою зриву, принаймні, закордон в найближчій перспективі нам навряд чи світить. Але не варто забувати, що нашій країні теж є що запропонувати.

Крім двох морів, які незмінно є улюбленими напрямками українців, у нашій країні є безліч мальовничих куточків. І на них варто витратити час і сили. А враження - вже точно будуть!

"Зараз головне питання у людей, коли вони зможуть поїхати на відпочинок. Але також треба розв'язати питання - куди саме поїхати. І поки у майбутніх туристів є час вибрати місця для відпочинку, туристичний бізнес повинен розповісти людям про себе", - вважає Олексій Медведєв, експерт з digital-туризму.

Експерт порадив звернути увагу на Закарпаття. Він говорить, що ця місцевість залишається недооціненою. Гори, ріки й натуральні крафтові продукти, виноробний край, неймовірно свіже повітря і старовинні містечка чекають тут туристів.

Але проблема тут - логістика для масового туриста. Адже не з усіх міст можна дістатися на поїзді. І хоча там активно будуються дороги для автомобільних туристів - проблема все ще є, і чимала.

Українцям у неймовірно красивому відео нагадали про найкращі місця, які варто відвідати. А коли ще туди вирватися, як не в складному 2020 році.

Найкрасивіші куточки України (відео: YouTube/ARTUR)

Раніше ми писали, скільки коштує відпочинок в Одесі влітку, і на що доведеться розщедритися.

Нагадаємо також, що названі популярні напрямки для відпочинку в Україні.

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Автор: Светлана Мащенко