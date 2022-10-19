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Отделение Новой почты открыли еще в одном городе Польши: будет 10 через "две-три недели" (фото)

Фото: "Новая почта" открыла в Польше еще одно отделение (facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Автор: Владимир Костырин

"Новая почта" запустила работу еще одного отделения в Польше после открытия филии в Варшаве полторы недели назад. Теперь заработало отделение еще и в Кракове.

Об этом 19 октября рассказал совладелец компании "НП" Владимир Поперешнюк в своем Facebook.

Он уточнил, что вскоре ожидается запуск работы отделений и в других польских городах, и ориентировочно их количество в этой стране составит 10 уже через несколько недель.

"Две-три недели, и мы откроем до 10 отделений в Польше! А сейчас, Краков - встречай!" - говорится в публикации.

Отделение расположено в центральной части города по такому адресу: Kraków ul. Kamienna 19 B. Поперешнюк показал в сети снимки, как выглядит это новое отделение.

В Кракове заработало отделение "Новой почты" (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Отметим, перед этим в "Новой почте" рассказывали о планах запуска отделений, помимо Варшавы и Кракова, также в таких крупных городах, как Вроцлав, Жешув и Познань. Позже также намерены открыться и в Люблине, Катовице - но это будет уже во второй очереди.

В комментариях к посту администрация "Новой почты" также заверила, что компания продолжит расширять свое представительство во всей Европе.

Фото: скрин комментариев facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

Какие тарифы

В "Новой почте" действуют такие тарифы на отправку посылок из Украины в Польшу и в обратном направлении:

  • посылка до 2 кг - 250 гривен / около 30 злотых,
  • посылка до 10 кг - 325 гривен / около 45 злотых,
  • посылка до 30 кг - 400 гривен / около 50 злотых.

Срок доставки - от 5 дней.

"Новая почта" открыла первое отделение в Кракове (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Напомним, ранее сообщалось, что "НП" уже возобновила работу в Херсонской области в освобожденных населенных пунктах.

А также мы писали, что в августе "Укрпочта" и Poczta Polska решили упростить почтовые пересылки между странами.

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