Отделение Новой почты открыли еще в одном городе Польши: будет 10 через "две-три недели" (фото)

"Новая почта" запустила работу еще одного отделения в Польше после открытия филии в Варшаве полторы недели назад. Теперь заработало отделение еще и в Кракове.
Об этом 19 октября рассказал совладелец компании "НП" Владимир Поперешнюк в своем Facebook.
Он уточнил, что вскоре ожидается запуск работы отделений и в других польских городах, и ориентировочно их количество в этой стране составит 10 уже через несколько недель.
"Две-три недели, и мы откроем до 10 отделений в Польше! А сейчас, Краков - встречай!" - говорится в публикации.
Отделение расположено в центральной части города по такому адресу: Kraków ul. Kamienna 19 B. Поперешнюк показал в сети снимки, как выглядит это новое отделение.
В Кракове заработало отделение "Новой почты" (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Отметим, перед этим в "Новой почте" рассказывали о планах запуска отделений, помимо Варшавы и Кракова, также в таких крупных городах, как Вроцлав, Жешув и Познань. Позже также намерены открыться и в Люблине, Катовице - но это будет уже во второй очереди.
В комментариях к посту администрация "Новой почты" также заверила, что компания продолжит расширять свое представительство во всей Европе.
Фото: скрин комментариев facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk
В "Новой почте" действуют такие тарифы на отправку посылок из Украины в Польшу и в обратном направлении:
Срок доставки - от 5 дней.
"Новая почта" открыла первое отделение в Кракове (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Напомним, ранее сообщалось, что "НП" уже возобновила работу в Херсонской области в освобожденных населенных пунктах.
А также мы писали, что в августе "Укрпочта" и Poczta Polska решили упростить почтовые пересылки между странами.