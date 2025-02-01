Как изменить свой завтрак, чтобы чувствовать себя лучше: 5 полезных идей

Когда лучше всего завтракать

Диетолог Ванесса Кинг советует завтракать в течение одного-двух часов после пробуждения.

Лучшее время для завтрака - это когда он соответствует вашему расписанию, не вызывает стресс и вы можете сделать это привычкой, учитывая другие ваши обязанности, такие как физические упражнения, работа, семья, домашние животные и дети.

Что стоит заменить в завтраке

Замените сок целыми фруктами

Если вы из тех, кто выпивает стакан апельсинового сока на завтрак, попробуйте заменить его целым апельсином или любым другим кусочком фрукта.

Сок может обеспечить вас ценными витаминами и минералами, однако в нем отсутствует клетчатка, которая может дать вам длительную энергию в течение утра. Употребление целого фрукта обеспечивает клетчаткой, которая теряется во время процесса изготовления сока.

Перейдите на цельнозерновые продукты

Независимо от того, едите ли вы утром хлеб, булочки или рогалики, лучше выбрать цельнозерновой вариант, поскольку он содержит больше клетчатки.

Большинство белого хлеба содержит менее одного грамма клетчатки на кусочек, тогда как качественный цельнозерновой хлеб может содержать от 3 до 5 граммов клетчатки на кусочек.

Клетчатка замедляет скорость переваривания пищи организмом, помогая высвобождать энергию более стабильно, а не сразу. Это поддерживает стабильный уровень сахара в крови, предотвращая те энергетические сбои, которые могут произойти после сладкой или обработанной пищи.

Добавьте в смузи семена льна или чиа

Большинство людей добавляют немного замороженных фруктов или овощей в блендер с молоком или йогуртом, чтобы получить легкий смузи на завтрак, который обеспечивает сочетание сложных углеводов и белка.

Однако, попробуйте сбалансировать его двумя столовыми ложками молотых семян льна или чиа, чтобы получить дополнительное количество клетчатки, чтобы вы дольше чувствовали себя сытыми и бодрыми.

Откажитесь от масла

Замена масла на половину авокадо может улучшить ваш завтрак, добавив полезные жиры и значительное количество клетчатки для более длительного сохранения энергии.

Авокадо также является отличным источником калия, магния и некоторых витаминов группы В, которые также могут помочь повысить уровень энергии.

Увеличьте количество овсяной каши

Пакетики овсяных хлопьев быстрого приготовления могут показаться здоровым выбором, но сами по себе они могут заставить вас столкнуться с утренними сбоями, поскольку обычно содержат низкое содержание белка и жира.

Чтобы сохранить баланс, можно добавлять дополнительное количество белка, например, стакана греческого йогурта, яйцо или нежирный творог.

Независимо от того, что есть на вашей тарелке для завтрака, чтобы взбодриться на день, обязательно сбалансируйте свою пищу, включив сложные углеводы, белки и здоровые жиры.