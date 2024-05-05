Подробности

По словам Гнатенко, в начале своей карьеры Повалий имела абсолютно проукраинскую позицию и производила впечатление человека с добрым сердцем.

После того, как артистка получила свою первую значительную победу, ее стали приглашать на различные мероприятия как главную изюминку программы.

На одном из таких событий Константин представил Таисию как "золотой голос Украины", и это закрепилось за ней на многие годы.

"Я знаю так много добрых поступков Таи Повалий, чисто человеческих. Когда ей звонили, говорили, что у них беда. Таких примеров множество. Как произошла эта страшная метаморфоза, как она из украинки превратилась в манкурта, человека без рода и племени - для меня это будет загадка", - сказал Гнатенко.

Костя Гнатенко (фото: instagram.com/gnatenkokostia)

Поэт вспомнил забавный инцидент, который продемонстрировал, что певица выросла в украиноязычной среде.

В тот момент, когда она пыталась выразить свои мысли на русском языке на телевидении, она использовала фразу "на лбу" вместо "на лбу".

"Тая, которая родилась в украинском селе на Белоцерковщине, мама украиноязычная, вся семья украиноязычная. Тая плохо вообще знала русский язык. Она не сформирована была в русскоязычной среде", - пояснил исполнитель.

Он считает, что Повалий прошла через процесс деградации, и теперь Гнатенко рассматривает свою бывшую подругу как человека, который потерял свой путь.

"Бог ей подарил голос, но забрал ум", - подытожил шоумен.

Отметим, что Таисия Повалий родилась на Киевщине и певческую карьеру начала строить в Украине. Еще до начала полномасштабной войны сбежала в Россию, где начала жить и работать.

Предательница поддержала кровавую политику Путина и вторжение диктатора в Украину.