12 способов использования клейкой ленты, которые упростят вам жизнь

Клейкая лента - гениальное изобретение человечества. С помощью скотча можно отремонтировать почти все, лишь бы была фантазия и достаточно скотча. Но чтобы упростить дело использования скотча в разных неприятных обстоятельствах, когда нужно думать быстро, стоит знать - как уже использовали скотч в разных ситуациях?

РБК-Украина (проект Styler) собрало материал с вариантами, которые можно сделать с помощью скотча, если под рукой кроме него ничего нет.

Скотч в походе

Ремонт палатки или одежды. Не умеете пользоваться иглой и нитью или спешите? Подшейте брюки или юбки клейкой лентой, пока не сможете их должным образом отремонтировать, или отремонтируйте разрыв в палатке с помощью скотча.

Веревка. Сверните ленту в веревку, чтобы использовать ее как импровизированную бельевую веревку. Концы можно даже привязать к столбу или низко свисающей ветви дерева.

Теплозащита и защита от насекомых. Обмотайте свои штаны вокруг лодыжек, чтобы держать клещей и других насекомых как можно дальше от ног, или чтобы ноги лучше держали тепло зимой.

Шнурки. Быстро сверните скотч в импровизированный шнурок для обуви. Он работает достаточно хорошо.

Скотч и медицина

Удалите бородавку с помощью скотча. Закройте бородавку на несколько дней скотчем, затем снимите ленту, очистите место и наложите новый кусок. Большинство обычных бородавок исчезнут в течение месяца. По крайней мере, так считается.

Временный бинт. Заклейте бумажное полотенце или вату на порез как временную повязку. Это не очень красиво, но работает достаточно хорошо. Это позволит держать грязь и влагу подальше, пока вы не сможете должным образом очистить порез и забинтовать его.

Эластичный бандаж. Вы можете обмотать растянутый голеностоп с помощью скотча. Просто обмотайте растяжение бумажными полотенцами перед тем, как заклеить его, чтобы было легко снять, когда вы готовы обмотать его эластичным бинтом.

Крепление для шин. Легко и быстро сделать шину для сломанной ноги или лодыжки. Вам понадобится небольшая гладкая доска для шины, обмотанная бумажными полотенцами. Затем приклейте шину к ноге с помощью скотча, обматывая его несколько раз вокруг шины и вашей ноги.

Удаление заноз. Если у вас есть заноза из дерева, стекловолокна или металла, которая находится в легкодоступном месте - например, на пальце, а не у глаза - наложите на нее кусок клейкой ленты, а затем вытяните. Некоторые советуют слегка потянуть ленту назад, а другие говорят, что лучше быстрый рывок.

Защита мозолей. Если у вас появились мозоли во время прогулки, бега или похода, не наклеивайте на них пластыри. Они часто отпадают. Вместо этого тщательно очистите мозоли, затем наложите на них кусок марли и сверху заклейте клейкой лентой.

Срез углов поможет ленте оставаться на месте, когда вы будете одевать носки (фото: backpacker.com)

Скотч для ремонта

Ремонт очков. Да, если заклеить очки клейкой лентой, вы будете выглядеть "ботаном". Но если ваши очки сломались и вы не можете их немедленно заменить, немного клейкой ленты - все, что вам нужно. Лучше смотреться "ботаном", чем не видеть.

Герметизация любой трубы или емкости. Водопроводная труба, бачок унитаза, либо шланг пылесоса - если там есть дыра, то ее можно закрыть скотчем. В некоторых случаях он прослужит много времени, пока вы не купите новую вещь, но что касается воды - здесь лучше не медлить с ремонтом.