Удалить плесень и дезодорировать: как почистить посудомойку содой, уксусом и лимонной кислотой
Чтобы посудомоечная машина работала долго и отмывала посуду до блеска, за прибором, как и за другими вещами, необходимо ухаживать, тщательно очищая внутренние поверхности. Однако для легкой плановой очистки можно использовать обычную пищевую соду и уксус.
О том, как почистить посудомоечную машину, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Как часто нужно чистить посудомоечную машину
В сливном отверстии, распылителях и корзинах постепенно накапливается пища, питая плесень и бактерии и уменьшая поток воды.
Многие эксперты рекомендуют тщательно чистить посудомоечную машину раз в месяц, чтобы поддерживать ее санитарное состояние и эффективную работу.
Но если вы редко пользуетесь посудомоечной машиной, возможно, вам придется чистить ее несколько раз в год.
При загрязнениях слив необходимо чистить чаще, фильтры советуют очищать еженедельно, а уплотнители мыть после каждого использования.
Как почистить посудомоечную машину
Посудомоечная машина состоит из многих деталей, которые нужно чистить в соответствии с материалом, из которого они сделаны.
Как чистить фильтр посудомоечной машины
Отключив прибор от электросети, извлеките нижнюю корзину для посуды, а затем извлеките фильтр в соответствии с инструкцией от производителя.
А также все, что застряло в канализации - очистка слива от мусора поможет повысить эффективность и общую функциональность машины.
Слегка потрите фильтр зубной щеткой. Замочите его в горячей мыльной воде примерно на 20 минут, затем еще раз хорошо почистьте, чтобы удалить остатки налета.
Промойте фильтр под теплой водой и установите обратно в посудомоечную машину.
Как чистить уплотнители
Чтобы очистить уплотнители, не советуют использовать уксус или кислоты - это может снизить эластичность резины.
В этом случае лучше использовать моющее средство, хорошо удаляющее жир, и теплую воду, при необходимости почистив детали от грязи мягкой щеточкой.
Как чистить распылители воды
Распылители также необходимо проверять, чтобы не засорились какие-нибудь отверстия. В случае, если в распылителях застряла грязь, можно использовать зубочистку или шпильку.
Как почистить лопасти
Для того чтобы почистить лопасти посудомойки, их сначала необходимо отсоединить в соответствии с инструкцией.
После этого их советуют тщательно промыть под проточной водой, протирая мягкой губкой.
Кусочки пищи могут засорять посудомойку (иллюстративное фото: Freepik)
Как почистить посудомойку от накипи
Поверхностно почистить корзины для посуды можно старой зубной щеткой и моющим средством. Но убрать накипь, которая образуется от жесткой воды, советуют уксусом или лимонной кислотой. В то же время уксус и лимонная кислота обладают антибактериальными свойствами.
Для этого способа налейте уксус в чашку, пригодную для мытья посудомоечной машины, и поставьте ее на верхнюю решетку прибора.
Запустите посудомоечную машину с самой горячей водой из возможных. В это время в посудомойке не должно быть другой посуды.
Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту, засыпав в отсек для таблеток примерно 200 г кислоты, если вода слишком жесткая. Если вода средней жесткости может быть достаточно и 3 ст. л.
По окончании цикла мытья уксусом откройте посудомоечную машину и посыпьте нижнюю часть прибора пищевой содой, чтобы удалить неприятные запахи.
Затем снова запустите посудомойку на самый горячий режим. После этого откройте дверцу и подождите, пока вода высохнет.
Кроме этого корзину для посуды можно отдельно протереть смоченной в уксусе тряпкой, чтобы дезинфицировать поверхность. Затем корзину следует тщательно вытереть сухим чистым полотенцем и установить в посудомоечную машину.
Недавно мы рассказывали, что нельзя мыть в посудомоечной машинке.
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При написании материала использовались следующие источники: Southern Living, MOYO, ВЕНКОН.