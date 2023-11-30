8 кухонных вещей, которые категорически нельзя мыть в посудомоечной машине

Посудомоечная машина - удобный помощник для каждой хозяйки. Ее использование может заметно облегчить жизнь. Однако следует избегать некоторых ошибок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating Well .

Острые ножи

Регулярная мойка ножей в посудомоечной машине может на самом деле сократить срок службы.

Также нож при неправильном размещении, может повредить посудомойку. Даже если этого не произойдет, высокая температура быстро тупит лезвие и делает его покрытие тусклым.

Деревянная посуда

Отделочные деревянные доски, а также другая кухонная посуда и приспособления из дерева нуждаются в более деликатной обработке - особенно, если их поверхность лакирована.

От воздействия горячей воды и пара такое покрытие начнет лопаться и в конце концов "слезет". Кроме того, сушка под напором воздуха приводит к появлению трещин и неровностей.

Пластиковые контейнеры

Американские эксперты рекомендуют мыть пластиковый контейнер вручную, чтобы ограничить влияние потенциально вредных химикатов.

Это разъясняется тем, что под действием больших температур из них могут начать выделяться вредные химические вещества.

Если у вас есть пластиковые контейнеры, которые можно мыть в посудомоечной машине и не содержат бисфенола, обязательно разместите их как можно дальше от нагревательного элемента посудомоечной машины.

Чугунная посуда

Чугунные сковородки слишком драгоценные, чтобы их класть в посудомоечную машину.

Моющие средства для посудомоечных машин провоцируют появление ржавчины на чугуне и уменьшают прочность изделий.

Антипригарная посуда

На этикетке большинства современной антипригарной посуды написано, можно ли ее мыть в посудомоечной машине.

По словам одного из профессионалов, посуда с антипригарным покрытием со временем теряет свое специальное покрытие при мойке в посудомоечной машине при высокой температуре.

Терки

Возможно, ваша терка не повредится интенсивной чисткой в посудомоечной машине, но прибор не удалит остатки пармезана так хорошо, как вы это сделаете с помощью щетки.

Экономьте время и просто мойте их вручную.

Алюминиевые формы для выпечки

Алюминий плохо реагирует на высокую температуру посудомоечной машины, что может привести к изменению цвета.

Из-за моющих средств и высокой температуры на поверхности алюминиевых приборов образуется черный налет, от которого потом непросто избавиться;

Фарфор

Много высококачественного фарфора можно мыть только вручную. Уникальные рисунки на фарфоровой посуде из бабушкиного сервиза со временем потускнеют

Подобный запрет не касается современной белой фарфоровой посуды, которая подходит для ежедневного использования.