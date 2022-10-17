Удалите их немедленно: эти приложения воруют заряд вашего телефона

Приложения, которым нужно больше энергии

Для определения наиболее требовательных приложений проверяли, какие доступы использует программа для работы, наличие темного режима в приложении и сколько заряда аккумулятора требуется программе.

В десятку приложений с наибольшим расходом заряда вошли:

Fitbit - 92%

Uber - 87%

Skype - 87%

Facebook - 82%

Airbnb - 82%

Instagram - 79%

Tinder - 77%

Bumble - 77%

Snapchat - 77%

WhatsApp - 77%

Fitbit работает в фоновом режиме и просит предоставить доступ к наиболее затратным ресурсам: камера, местонахождение, микрофон и соединения Wi-Fi. Социальные сети работают с дополнительными функциями, такими как доступ к галерее и контактам.

Приложения для онлайн-знакомств такие, как Tinder, Bumble и Grinder, составляют 15% самых популярных "приложений-убийц". У всех трех приложений для знакомств нет темного режима. Поэтому во время их использования требуется больше энергии, из-за чего аккумулятор разряжается быстрее.

Мобильные приложения, истощающие батарею телефона (фото: pcloud.com)

Приложения, занимающие много памяти

В среднем телефон может вместить до 64 ГБ встроенной памяти, а операционная система занимает до 10 ГБ. Конечно, есть и больше, но это самый популярный объем.

Различные приложения для путешествий и поездок, вроде Airbnb и Uber, занимают более 80% хранилища на телефоне. В списке социальных сетей лидером по использованию памяти является Facebook.

Для проведения встреч в онлайн формате часто используют Skype, который, между прочим, требует 111,2 МБ памяти. Однако есть отличная альтернатива - Zoom, которому для работы нужно всего лишь 82,1 МБ.

Если часто пользуетесь доставкой еды, то отдавайте предпочтение одному постоянному сервису. Ведь их приложениям нужна как память, так и зарядка, а такое сочетание точно сведет смартфон насмарку.

Список приложений, которые занимают больше всего памяти (фото: pcloud.com)