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Удалите их немедленно: эти приложения воруют заряд вашего телефона

Приложения, требующие больше памяти и заряда вашего телефона (фото: unsplash.com)
Автор: Юлия Гаюк

93% пользователей смартфонов признаются, что как только они запускают разные приложения, батареи телефонов начинают полностью разряжаться почти до конца дня.

Аналитическая компания pСloud опубликовала список приложений, беспощадно "сжирающих" заряд телефона.

Приложения, которым нужно больше энергии

Для определения наиболее требовательных приложений проверяли, какие доступы использует программа для работы, наличие темного режима в приложении и сколько заряда аккумулятора требуется программе.

В десятку приложений с наибольшим расходом заряда вошли:

  • Fitbit - 92%
  • Uber - 87%
  • Skype - 87%
  • Facebook - 82%
  • Airbnb - 82%
  • Instagram - 79%
  • Tinder - 77%
  • Bumble - 77%
  • Snapchat - 77%
  • WhatsApp - 77%

Fitbit работает в фоновом режиме и просит предоставить доступ к наиболее затратным ресурсам: камера, местонахождение, микрофон и соединения Wi-Fi. Социальные сети работают с дополнительными функциями, такими как доступ к галерее и контактам.

Приложения для онлайн-знакомств такие, как Tinder, Bumble и Grinder, составляют 15% самых популярных "приложений-убийц". У всех трех приложений для знакомств нет темного режима. Поэтому во время их использования требуется больше энергии, из-за чего аккумулятор разряжается быстрее.

Мобильные приложения, истощающие батарею телефона (фото: pcloud.com)

Приложения, занимающие много памяти

В среднем телефон может вместить до 64 ГБ встроенной памяти, а операционная система занимает до 10 ГБ. Конечно, есть и больше, но это самый популярный объем.

Различные приложения для путешествий и поездок, вроде Airbnb и Uber, занимают более 80% хранилища на телефоне. В списке социальных сетей лидером по использованию памяти является Facebook.

Для проведения встреч в онлайн формате часто используют Skype, который, между прочим, требует 111,2 МБ памяти. Однако есть отличная альтернатива - Zoom, которому для работы нужно всего лишь 82,1 МБ.

Если часто пользуетесь доставкой еды, то отдавайте предпочтение одному постоянному сервису. Ведь их приложениям нужна как память, так и зарядка, а такое сочетание точно сведет смартфон насмарку.

Список приложений, которые занимают больше всего памяти (фото: pcloud.com)

Кстати, раньше мы уже рассказывали, как максимально сэкономить заряд на телефоне.

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батарейки