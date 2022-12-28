Выдает запах! Женщины носом могут отличить холостяка от женатого мужчины

Мы часто слышим фразу, что глаза - это зеркало души, а ученые добавляют, что нос - это вход в спальню. К такому выводу они пришли после исследования, обнаружившего уникальную женскую способность - определять, женат ли мужчина по запаху тела.

Об этом сообщают на сайте Science Alert.

Как провели эксперимент

Результаты последних исследований свидетельствуют, что люди, любящие глубоко вдыхать чужие природные ароматы, вероятно, в общем, имеют большую сексуальную мотивацию. Например, гетеросексуальных мужчин больше привлекает женский запах, когда у партнерши критические дни или она сильно возбуждена.

Такие наблюдения подтолкнули ученых к следующему исследованию.

В Австралии 82 гетеросексуальных женщин в возрасте от 18 до 35 лет попросили оценить запахи тела и лица гетеросексуальных мужчин. Половина женщин были одинокими, а другая половина - в отношениях.

Женщины могут определять любовный статус мужчины по запаху (фото: Freepik)

Каждая женщина оценила 3 ​​холостых мужчин и 3 мужчин в браке, случайно выбранных из 89 анонимных участников. Исследователи дали этим мужчинам футболку, чтобы они носили ее сутки.

Женщинам-участницам задавали вопрос вроде "Насколько вам нравится/не нравится этот запах?" и "Насколько сексуально пахнет этот запах?". После этого женщинам показывали фотографии мужчин, а они оценивали мужчин по привлекательности, интеллекту, верности и т.д.

Что показало исследование

Исследователи обнаружили, что запах тела холостых мужчин пахнет сильнее для всех женщин, чем естественный запах мужчин, находящихся в отношениях. Интересно, что женщины оценили лицо холостяков как более мужественные, чем лица женатых. Одинокие женщины оценили их одинаково.

"С эволюционной точки зрения женщинам может быть выгодно иметь возможность выявлять химиосигналы, предупреждающие о браке, и в конечном счете помогут избежать ухаживания с "занятыми" мужчинами", - говорится в исследовании.

На смену запаху тела влияют гормоны, в том числе тестостерон (фото: Freepik)