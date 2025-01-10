От огромных пиджаков до красных галстуков: как менялся стиль Дональда Трампа

Интересно, что еще в середине 1970-х, когда Дональду Трампу было чуть за 30 и он занимался недвижимостью, его стиль почти не отличался от сегодняшнего.

Хотя автозагара тогда не было, а волосы имели естественный русый цвет, ключевые элементы его делового образа уже прослеживались: подчеркнутые плечи в костюмах, широкий галстук и фирменная прическа.

Дональд Трамп в 70-х (фото: Getty Images)

В 1977 году Трамп женился на Иване Зельничковой, которая была моделью, дизайнером и обладала несомненным вкусом. Возможно, именно она вдохновила его на совершенствование стиля: на протяжении 1980-х их совместные появления на публике выглядели довольно стильными и сбалансированными.

Дональд время от времени менял классические галстуки на бабочки, а в особых случаях надевал смокинги, но его характерная прическа оставалась неизменной.

Дональд и Ивана Трамп в 70-х (фото: Getty Images)

В этот же период появляется знаменитый красный галстук.

Дональд Трамп в 70-х (фото: Getty Images)

В нулевых, когда экономика переживает очередной кризис, стиль Трампа приобретает характерные черты, которые не изменятся в течение следующих двадцати лет.

Он начинает красить волосы, которые журналисты неоднократно сравнивают с различными необычными оттенками, придает коже лица бронзовый цвет (то ли благодаря солярию, то ли автозагару), надевает элегантные рубашки с запонками и снова наполняет свой гардероб классическими костюмами, напоминающими стиль 80-х.

Дональд Трамп в нулевых (фото: Getty Images)

С этого времени красный галстук становится почти неотъемлемой частью образа Трампа, и лишь в отдельных случаях можно увидеть другие варианты.

Дональд Трамп (фото: Getty Images, Flickr.com)

Кстати, как республиканец, Трамп выбирает красный цвет, который становится частью его бренда, соотнося его с символикой своей партии. Благодаря этому его известные шляпы Make America Great Again (MAGA) стали легко узнаваемыми.

Что касается прически политика, дискуссии о ней в медиа и соцсетях часто опережают даже обсуждение его скандальных твитов. Трамп старательно укладывает свои длинные волосы, но иногда они не поддаются контролю, порождая различные теории о парике, трансплантации или лазерном лечении кожи головы.

Хотя в 2024 году он красил волосы в более естественные и менее противоречивые оттенки и ухаживал за укладкой, вполне вероятно, что в течение следующих четырех лет обсуждение его волос, слишком длинного галстука будут активно обсуждаться в публичном пространстве.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)