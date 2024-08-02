От деревни до мегаполиса. 10 лучших игр для создания городов на ПК

Cities: Skylines

Разработчик: Colossal Order

Платформы: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC

Cities: Skylines ждет вас, чтобы построить лучший город. В роли нового градоначальника вы создаете город с нуля, управляя всеми аспектами его реалистичной экономики, от дорожных работ до здравоохранения.

Настолько же увлекательная, насколько и сложная, Skylines обладает такой глубиной и детализацией, что освоить все это - настоящее испытание, но, когда справитесь, почувствуете себя настоящим экспертом в управлении.

Нет ничего лучше, чем превратить пустые зеленые поля в процветающий мегаполис, где каждый виртуальный житель мечтает поселиться. Столкнувшись со стихийными бедствиями, загрязнением, дорожно-транспортными происшествиями и всем, что только можно вообразить, вы будете проверены на прочность самыми разными способами.

Целый ряд DLC также предлагает вам поднять свои городские приключения на новые высоты, вводя новые транспортные системы, альтернативные дизайны и внешний вид, новые погодные условия и многое другое.

Cities: Skylines (фото: GamesRadar)

Tropico 6

Разработчик: Limbic Entertainment

Платформы: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC, Nintendo Switch

Всегда мечтали построить и править своим собственным райским островом? Сфокусировавшись на политической стороне дел, Tropico 6 представляет новое древо исследований, которое улучшает ваши политические стратегии, чтобы вы могли стать лучшим диктатором, которого когда-либо видел тропический мир.

Строительство транспортных систем и мостов для соединения ваших островов является необходимостью, если вы хотите построить свою растущую империю. Не забудьте, что вы можете настроить свой собственный дворец - это ведь один из бонусов этой работы.

Tropico 6 (фото: GamesRadar)

Anno 1800

Разработчик: Blue Byte

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X/S

Наступил рассвет новой эпохи, и вам предстоит построить город, который будет процветать или падать по мере развития технологий. Anno 1800 переносит вас в начало промышленной революции на рубеже XIX века и требует создать и поддерживать город, основанный на инновациях ваших исследований и технологического прогресса.

Стройте торговые пути и отправляйтесь в экспедиции для дальнейших исследований и поиска полезных ресурсов, чтобы ваш новообразованный мегаполис процветал.

По мере роста вашего города вам придется решать все больше проблем, таких как соперничающие правители, гражданские беспорядки и политические войны и не только. Будете вы дипломатом или тираном, вы можете экспериментировать с различными стилями игры в поисках славы и богатства в индустриальную эпоху.

Anno 1800 (фото: GamesRadar)

The Wandering Village

Разработчик: Stray Fawn

Платформы: PC, Xbox Series X, Xbox One

Еще один проект раннего доступа, который с 2022 года находится в центре внимания большинства поклонников градостроения. The Wandering Village привносит свой собственный взгляд на жанр, предлагая вам создать свой город на спине огромного шестиногого зверя по имени Онбу.

Однако прежде, чем вы слишком увлечетесь животным элементом, стоит помнить, что это первым делом всего расслабляющая управленческая игра.

По мере того, как Онбу идет вперед, вам придется кормить его, направлять и понимать, когда ему нужен отдых, все это время строя свою собственную империю на его спине. Само строительство города не изобретает велосипед, но именно сочетание строительства и Онбу делает эту игру по-настоящему блестящей.

The Wandering Village (фото: GamesRadar)

Frostpunk

Разработчик: 11 bit Studios

Платформы: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC

Вы правитель последнего города на Земле в постапокалиптическом мире, погруженном в вечную зиму.

Frostpunk смешивает жанры, вводя элемент выживания, который выведет ваши управленческие навыки на предел. С угрозой исчезновения каждое ваше решение может означать жизнь или смерть для жителей вашего города. Снежные пейзажи создают множество проблем, но обогрев станет вашим главным приоритетом.

Поддержание и управление температурой жизненно важно, но это лишь одно из немногих вещей, которыми вы должны управлять, чтобы сохранить жизнь всем.

В основе неумолимого градостроительного симулятора выживания от 11 bit studios лежит кампания, наполненная выбором. Вы можете решить, как управлять своим народом, выбирая разные пути, устанавливая законы и управляя повседневной жизнью людей. Все зависит от вас. Frostpunk - обязательная игра, особенно в ожидании выхода Frostpunk 2.

Frostpunk (фото: GamesRadar)

Farthest Frontier

Разработчик: Crate Entertainment

Платформы: PC

Farthest Frontier отлично передает ощущения первопроходца несмотря на то, что сейчас находится в раннем доступе. Это средневековый градостроительный симулятор, который может вас удивить.

Он действительно привязан к истории, что очень интересно, и делает все, что вы делаете, с оттенком подлинности. Например, еда портится, поэтому вам нужно решить, что выращивать и, что более важно, когда.

Его сельскохозяйственные системы также очень детальны, поэтому приготовьтесь быстро начать думать, как средневековый человек. Это сложно, но общий эффект очень крутой, особенно когда это начинает влиять на внешний вид вашего поселения.

Farthest Frontier (фото: GamesRadar)

Aven Colony

Разработчик: Mothership Entertainment

Платформы: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC

Aven Colony - градостроительный симулятор в космосе, где вы пытаетесь колонизировать чужую планету с целью успешного заселения и расширения. Но, конечно, не все планеты похожи на Землю.

Чужая планета, на которой вы оказались, не имеет много кислорода, а дикие электрические бури заполняют небо, в то время как токсичный газ извергается из вентиляционных отверстий на поверхности планеты.

Мир усеян различными биомами, которые можно исследовать и заселять, и некоторые из них более пригодны для жизни, чем другие. Вы начинаете как губернатор колонии, и по мере управления благополучием и развитием вашего поселения вы можете в конечном итоге подняться по карьерной лестнице.

Добавьте к этому множество секретов для раскрытия и много места для изучения странного нового мира, и вы получите множество возможностей. Теперь легко понять, почему Aven Colony считается одной из лучших космических игр всех времен.

Aven Colony (фото: GamesRadar)

Timberborn

Разработчик: Mechanistry

Платформы: PC

А что если бы в градостроительном симуляторе вы играли за бобров? Если это звучит потрясающе, вам нужно попробовать Timberborn. Люди давно исчезли, и теперь настало время бобров проявить себя и создать лучшую жизнь для себя.

С постоянными засухами в долине сохранение воды становится постоянной проблемой, поэтому вам нужно планировать заранее, чтобы обеспечить население всем необходимым в периоды нехватки.

Вам предстоит заниматься сельским хозяйством, строить вертикальные города и развивать технологии.

Все это тематически очаровательно, и есть даже две разные фракции для игры - природолюбивые Folktails или трудолюбивые Iron Teeth. Каждая из них обладает своим уникальным стилем, зданиями и даже игровыми особенностями, так что здесь есть чем насладиться, даже если игра все еще находится в раннем доступе.

Timberborn (фото: GamesRadar)

Surviving Mars

Разработчик: Haemimont Games

Платформы: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC, Mac

Марс всегда был излюбленным местом для воображения о будущем доме человечества, если, не дай бог, Земля встретит свой преждевременный конец. Но враждебный мир не слишком гостеприимен для людей. Без кислорода, при низких температурах и бесплодных ландшафтах обосноваться там и назвать это домом - особый вызов. Именно это вам предстоит попытаться сделать в Surviving Mars.

Поселившись на пыльной красной планете, вы работаете над созданием устойчивой колонии и стараетесь обеспечить ее выживание.

Исследуя неизвестные территории чужой планеты и инвестируя в исследования, вы можете повысить свои шансы на выживание. Каждый колонист также обладает уникальной личностью со своими сильными и слабыми сторонами, что может как увеличить, так и уменьшить ваши проблемы.

Ретрофутуристические купола, которые вы строите, делают Марс более стильным, чем когда-либо прежде, и с тщательным планированием вы можете создать процветающую колонию, которая будет продолжать распространяться по инопланетному миру.

Surviving Mars (фото: GamesRadar)

Dorfromantik

Разработчик: Toukana Interactive

Платформы: PC, Nintendo Switch

Dorfromantik - это часть градостроительного симулятора и головоломки. Это одна из самых расслабляющих игр, где вам дают набор шестиугольных плиток, каждая из которых содержит элементы цивилизации.

Дома, леса, поля, водоемы и железнодорожные пути - это ваши основные элементы поначалу, но позже вы откроете оленей, руины и другие дополнительные плитки, чтобы добавить визуальный интерес вашим творениям.

Вся суть состоит в том, как вы строите, с появляющимися заданиями, которые просят вас соединить определенное количество любого элемента вместе, например, 300+ деревьев в одном лесу или ровно 25 полей, так что есть прекрасное сочетание головоломки и чистой эстетики.

Dorfromantik (фото: GamesRadar)