От пауков до денег: 9 самых необычных вещей, падавших с неба

Обычно с неба падает дождь, снег или град, но иногда природа преподносит сюрпризы. В разных уголках мира с небес сыпались странные вещи, которые обычно можно встретить только на земле. Что именно однажды может упасть на вас с неба?

Пауки

Случаи "дождя" из пауков зафиксированы неоднократно. В 2013 году жители бразильского города Санту-Антониу-да-Платина стали свидетелями, как воздух заполонили сотни пауков. Подобный инцидент произошел в Австралии в 2015 году, когда легкий ветер поднял в воздух пауков вместе с паутиной.

Такое явление объясняется миграцией пауков, которые используют ветер для передвижения. Визуально это выглядит так, будто с неба сыплется живая паутина.

Кровавый дождь

В 2008 году в колумбийском городе Ла-Сьерра Чоко прошел дождь красного цвета. Жители сначала не могли поверить в собственные глаза, пока лабораторные анализы не подтвердили, что жидкость содержала следы настоящей крови.

Источник этой аномалии остался неизвестным, что вызвало волну мистических теорий. Некоторые местные жители считали это знаком свыше. Однако ученые предполагают, что красный цвет могла вызвать смесь пыли и водорослей, поднятых ураганом.

Дождь из лягушек

Явление дождя из лягушек фиксируется в разных уголках мира. Оно происходит, когда мощный смерч поднимает в воздух воду вместе с ее обитателями. Ураганы часто всасывают мелких животных из водоемов, а затем "выплевывают" их на большом расстоянии.

Одним из наиболее известных подобных событий стал случай в Сербии, когда на город буквально посыпались лягушки. Некоторые из них выжили и продолжили прыгать по улицам, что изрядно напугало местных жителей.

Дождь из лягушек часто становился основой для легенд (изображение: Википедия)

Мясной дождь

В 1876 году в городе Олимпия-Спрингс (США) с неба начали падать куски мяса. Очевидцы описывали их как баранину или оленину, что вызвало многочисленные предположения. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что над городом пролетала стая стервятников, которая выпустила из желудков остатки пищи.

Исследование образцов подтвердило, что мясо принадлежало нескольким видам животных. Хотя явление объясняется естественными причинами, оно осталось одним из самых загадочных событий того времени.

Сливки с неба

В 1969 году жители городка Честер (США) стали свидетелями необычного явления: с неба начала падать белая пена, похожая на сливки. Оказалось, что это была продукция компании Border Company, которая из-за технической неисправности выбросила аэрозольные сливки в воздух.

Ветер разнес их над городом, создавая эффект молочного дождя. Хотя ситуация не была опасной, местные жители были шокированы увиденным. Завод быстро устранил поломку, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Мячи для гольфа

В 1969 году во Флориде (США) после шторма на землю упало множество мячей для гольфа. Это произошло в городе Пунта-Горда, который расположен неподалеку от нескольких гольф-клубов. Вероятнее всего, смерч прошел над площадками, подняв мячи в воздух, а затем выпустил их в случайном месте.

Подобные ситуации с небольшими предметами случались и раньше, но этот случай стал наиболее масштабным. Очевидцы шутили, что природа решила подарить им бесплатную партию мячей.

Карикатура 19 века, изображающая необычные предметы, которые могут упасть с неба (изображение: Википедия)

Черви

Во время футбольной тренировки в Великобритании в 2001 году на поле неожиданно начали падать черви. Игроки были настолько поражены, что матч пришлось остановить.

Подобный случай зафиксировали и в 2007 году в США, где червей принесло ветром во время грозы. Ученые считают, что сильные порывы ветра поднимают червей с земли или водоемов и несут их на значительные расстояния. Такие явления хоть и редкие, но хорошо задокументированы в разных частях мира.

Дождь из денег

В 1957 году в городе Бурже (Франция) с неба упали банкноты на общую сумму около тысячи франков. Люди не могли поверить своим глазам, но вскоре стало известно, что деньги были сорваны ветром с крыши местного банка.

Похожий случай произошел в Чикаго в 1975 году, когда сильный порыв ветра разбросал бумажные доллары по улицам. Очевидцы бросались собирать неожиданные "сокровища", но полиция быстро вмешалась. Банки после таких событий усилили защиту помещений, чтобы избежать потери средств.

Корова с неба

В 1997 году японское рыболовное судно начало тонуть после удара о неизвестный предмет. Спасенные моряки утверждали, что на их судно упала корова.

Позже выяснилось, что животное случайно сбросили с российского грузового самолета, который перевозил скот. Экипаж не мог удержать напуганную корову, и она выпала с борта, вызвав курьезный, но опасный инцидент. Эта история остается одним из самых странных случаев падения предметов с неба.

Рисунок 19 века с дождем из рыбы (изображение: Википедия)