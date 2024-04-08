Правоохранителю, причастному к трагедии на станции фуникулера в Киеве, объявили подозрение
Водителю Управления госохраны объявили подозрение в умышленном убийстве, которое произошло вчера на станции фуникулера в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали дела
7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка.
"Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Ему грозит тюрьма
Задержанный милиционер уже отстранен от выполнения своих обязанностей. Его командование оказывает полное содействие в проведении неотложных следственных действий.
Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание - до 15 лет лишения свободы.
Сейчас продолжаются следственные действия. Работники ГБР будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Что предшествовало
Ранее сегодня Государственное бюро расследований сообщало об возбуждении уголовного дела по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.
Согласно данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона, задержанный 1994 года рождения.
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