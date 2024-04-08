ua en ru
Пн, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции фуникулера в Киеве, объявили подозрение

Киев, Понедельник 08 апреля 2024 20:23
UA EN RU
Правоохранителю, причастному к трагедии на станции фуникулера в Киеве, объявили подозрение Архивное фото: правоохранителю, причастному к трагедии на станции фуникулера в Киеве, объявили подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Водителю Управления госохраны объявили подозрение в умышленном убийстве, которое произошло вчера на станции фуникулера в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали дела

7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка.

"Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Ему грозит тюрьма

Задержанный милиционер уже отстранен от выполнения своих обязанностей. Его командование оказывает полное содействие в проведении неотложных следственных действий.

Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание - до 15 лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются следственные действия. Работники ГБР будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало

Ранее сегодня Государственное бюро расследований сообщало об возбуждении уголовного дела по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Согласно данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона, задержанный 1994 года рождения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ГБР
NEWS
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ
DAILY
Чеченский командир Муслим Мадиев: Если говорить с Россией, ее надо ставить на уровень ниже
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Чеченский командир Муслим Мадиев: Если говорить с Россией, ее надо ставить на уровень ниже