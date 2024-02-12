Убийство украинского баскетболиста в Германии: появились новые подробности нападения

По делу об убийстве украинского баскетболиста Владимира Ермакова фигурируют двое подозреваемых, одного из которых уже освободили из-под стражи. Кроме того, известно еще о двух пострадавших, кроме юношей из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на t-online .

Не один подозреваемый

Так, в штаб-квартире полиции Эссена установили группу подозреваемых, которые могут быть причастны к совершению преступления.

"Есть двое подозреваемых, 14 и 15 лет, из городов Гельзенкирхен и Херне. Сначала их арестовали, но позднее 14-летнего немца с греческими корнями освободили из-под стражи, поскольку подозрение против него не было подтверждено", - пишет издание.

В то же время 15-летний немец с турецкими корнями был взят под стражу по серьезному подозрению в непреднамеренном убийстве, которое полиция и прокуратура в Эссене объявили в понедельник. Он уже известен полиции как преступник "со стажем".

Еще двое пострадавших, кроме украинцев

По данным полиции, с Ермаковым и Козаченко были 14-летний сириец из Гельзенкирхена и 13-летняя немка с ливанскими корнями из Оберхаузена. Эти два подростка также получили серьезные ранения.

Причина нападения пока неизвестна

Несмотря на то, что, как заявил спикер полиции Эссена 12 февраля, "предпосылки произошедшего до сих пор непонятны" и "о мотивах ничего не известно", полиция не считает, что это было политически мотивированное нападение.

"Расследование продолжается", - констатируют немецкие журналисты.

Убийство Ермакова

Как писало РБК-Украина, в Дюссельдорфе, Германия, два украинских баскетболиста стали жертвами нападения. Неизвестные с ножами напали на ребят из-за их национальности.

МИД Украины взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии. Уже известно, что нападавшего задержали.

Напомним, 17-летний Владимир Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.