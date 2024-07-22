От нее не существует лекарства. Какую опасную болезнь можно подцепить от поцелуев
Инфекционный мононуклеоз - это заболевание, которое чаще всего вызывается вирусом Эпштейна-Барр. Также его называют "болезнью поцелуев" потому что из-за них чаще всего можно заразиться.
Почему эта болезнь опасна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Дмитрия Муштина в Instagram.
Что известно об инфекционном мононуклеозе
Заразиться им легче всего при поцелуях (отсюда и название) или из-за игрушек, реже говорят о воздушно-капельном пути, то есть при кашле и чихании.
Обычно заболевание начинается остро, с внезапного подъема температуры до высоких цифр (38-40°С), жаропонижающие дают кратковременный эффект. Лихорадка сопровождается слабостью, снижением аппетита, повышенной утомляемостью, ломотой в теле. Увеличение температуры тела может держаться до 2 недель подряд.
Другие симптомы болезни
Также при мононуклеозе могут возникать:
- затрудненное носовое дыхание из-за увеличения аденоидов - дыхание ртом, ночью храп, гнусавый голос
- боль в горле, задняя стенка горла красная, покрытая густой слизью
- появление налета на миндалинах (фото в карусели)
- увеличение лимфатических узлов, могут быть увеличены от нескольких дней до недель-месяцев
- боли в мышцах
- кашель
- увеличение селезенки и печени
- желтуха
- иногда в разгаре болезни может появиться сыпь на коже (туловище, руки чаще)
- часть людей могут ощущать усталость еще несколько недель после перенесенной болезни
Мононуклеоз и стрептококовая ангина имеют некоторые одинаковые симптомы, такие как боль в горле, лихорадка и увеличение лимфатических узлов. Но в то время, как мононуклеоз обычно вызывается вирусом, стрептококковая ангина вызывается стрептококковыми бактериями и для ангины, как правило, не характерны кашель, насморк, заложенность носа.
Врач отметил, что на сегодняшний день не существует лекарства против мононуклеоза. Антибиотики и противовирусные средства бездействуют.
Вещи, которые могут помочь чувствовать себя лучше, включают в себя:
- много отдыха
- много жидкости
- обезболивающие, такие как парацетамол или ибупрофен, для лихорадки и боли.
- при выраженном воспалительном процессе врач может рекомендовать гормональные средства
После перенесенной болезни детям может быть рекомендовано избегать контактных видов спорта и значительных физических нагрузок в течение нескольких недель.
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