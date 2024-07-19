Не берите телефон в туалет. Вот четыре инфекции, которые можно подхватить

Ванная комната может быть опасным местом, когда речь заходит о вашем здоровье. Телефон туда брать тоже не надо. Врач раскрыл распространенные привычки, которые могут подвергать вас риску инфицирования.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что нужно знать о ванной

Ванная комната часто считается наиболее опасной комнатой в доме для вашего благополучия, риски варьируются от несчастных случаев до множества микробов, скрывающихся на разных поверхностях.

Однако, по словам доктора Дональда Гранта, наши повседневные дела могут еще больше угрожать нашему здоровью.

"Многие из наших, казалось бы, безвредных привычек в ванной комнате на самом деле могут представлять значительный риск для здоровья. От питья воды из сомнительных источников до выполнения нескольких задач в антисанитарных условиях, эти практики могут подвергать нас вредным бактериям, инфекциям и другим проблемам" со здоровьем", - считает он.

Одной из самых больших проблем является растущая тенденция использования телефонов и других гаджетов в ванной комнате, особенно во время гигиенических процедур.

Какими инфекциями можно заразиться

Специалист отметил, что устройства в ванной могут привести к заражению микробами.

Следовательно, это повышает вероятность заражения желудочно-кишечными инфекциями, инфекциями мочевыводящих путей, респираторными инфекциями и кожными инфекциями при повторном использовании устройства.

Совет врача четкий: полностью вынесите свою электронику из ванной комнаты и регулярно очищайте дезинфицирующими салфетками.

Доктор Грант предупредил об опасности использования электроники в туалете, подчеркнув, что это может привести к тому, что люди будут проводить слишком много времени в нездоровой позе, потенциально вызывая геморрой и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Также когда вы смываете в унитазе, не закрыл крышку - брызги могут попасть на рядом лежащий телефон.

"Эти капли могут быть загрязнены фекалиями и привести к распространению бактерий. Если закрыть унитаз во время смыва, эти капли останутся в унитазе избегая потенциальных рисков для здоровья, таких как E.coli и норовирус", - сказал медик.

В дополнение к этим предупреждениям доктор Грант предложил придерживаться более здорового распорядка в ванной комнате, который включает в себя чистку зубов дважды в день, после завтрака и перед сном, а также убедиться, что одно полотенце не используется повторно и всеми членами семьи.

Он отметил, что полотенца могут стать рассадником бактериальных и грибковых инфекций, если их не стирать регулярно, и рекомендовал стирать их после трех-четырех использований, чтобы снизить риски для здоровья.