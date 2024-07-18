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Утром или вечером? Когда нужно принимать душ для максимальной пользы

Четверг 18 июля 2024 13:00
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Утром или вечером? Когда нужно принимать душ для максимальной пользы Фото: Когда нужно принимать душ (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Принятие душа - это часть гигиены и определенный релакс. Но в какое время его принимать лучше всего?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Когда лучше принимать душ?

По мнению экспертов, лучшим решением является принятие душа перед сном, поскольку это может существенно улучшить разные аспекты здоровья и повседневной жизни. Мытье помогает уменьшить накопление пота, грязи и жира на постельном белье.

Теплая вода расслабит ваши мышцы и успокоит ваш разум, уменьшая стресс и беспокойство, накопленные в течение дня. После такого душа можно быстрее заснуть и спать покрепче.

Вечерняя ванна для здоровой кожи

В течение дня на вашей коже скапливается грязь, пот, жир и загрязнение. Если вы примете душ вечером, вы смоете их, не давая им закупорить поры и предотвратить сыпь.

Ночь – это также время, когда кожа проходит естественный процесс восстановления. Очищенная кожа лучше впитывает ночные кремы и сыворотки, повышая их эффективность и способствуя здоровой коже. Душ перед сном также может быть полезен людям с заболеваниями кожи, такими как экзема.

Факторы окружающей среды, такие как раздражители и загрязнители, могут усугубить некоторые заболевания кожи. Если вы часто подвергаетесь воздействию этих факторов, душ ночью может быть хорошей идеей, чтобы удалить их из кожи.

Людям с сухой кожей или кожей, склонной к прыщам, вечерний душ также принесет больше пользы. Эта процедура увлажнения может сделать вечерний душ комфортнее.

Вечерний душ означает меньше аллергии

Специалисты утверждают, что вечерний душ может снять дискомфорт от аллергии. В течение дня ваше тело и волосы могут накапливать аллергены, такие как пыльца, пыль и шерсть домашних животных.

Душ перед сном гарантирует вымывать эти аллергены, что может помочь уменьшить ночные симптомы аллергии, такие как чихание, зуд и заложенность, говорят специалисты.

Более чистая кожа и волосы способствуют более чистой среде сна, уменьшая вероятность вдыхания аллергенов во время сна.

Это касается и людей, страдающих сезонной аллергией. Приняв душ перед сном, вы можете избавиться от любой задержки пыльцы, которая иначе могла бы вызвать симптомы ночной аллергии.

Также мы писали, сколько раз в неделю действительно надо мыться детям.

Читайте также, когда при выпадении волос нужно немедленно обратиться к врачу.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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