Від неї не існує ліків. Яку небезпечну хворобу можна підчепити від поцілунків

Інфекційний мононуклеоз - це захворювання, яке найчастіше викликається вірусом Епштейна-Барр. Також його називають "хворобою поцілунків" тому що через них найчастіше можна заразитися.

Чому ця хвороба небезпечна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Дмитра Муштина в Instagram.

Що відомо про інфекційний мононуклеоз

Заразитися нимнайлегше при поцілунках (звідси і назва) або через іграшки, рідше говорять про повітряно-крапельний шлях, тобто при кашлі та чханні.

Зазвичай захворювання починається гостро, зі раптового підйому температури до високих цифр (38-40°С), жарознижуючі дають короткотривалий ефект. Лихоманка супроводжується слабкістю, зниженням апетиту, підвищеною стомлюваністю, ломотою в тілі. Підвищення температури тіла може триматися до 2 тижнів підряд.

Інші симптоми хвороби

Також при мононуклеозі можуть виникати:

утруднене носове дихання через збільшення аденоїдів - дихання ротом, вночі хропіння, гугнявий голос

біль у горлі, задня стінка горла червона, вкрита густим слизом

поява налету на мигдаликах (фото в каруселі)

збільшення лімфатичних вузлів, можуть бути збільшеними від декількох днів до тижнів-місяців

біль у м'язах

кашель

збільшення селезінки та печінки

жовтяниця

іноді у розпалі хвороби може з’явитись висип на шкірі (тулуб, руки найчастіше)

частина людей можуть відчувати втому ще кілька тижнів після перенесеної хвороби

Мононуклеоз і стрептококкова ангіна мають деякі однакові симптоми, такі як біль у горлі, лихоманка та збільшення лімфатичних вузлів. Але в той час, як мононуклеоз зазвичай викликається вірусом, стрептококова ангіна викликається стрептококовими бактеріями та для ангіни, як правило, не характерні кашель, нежить, закладеність носа.

Лікар зазначив, що на сьогодні не існує ліків проти мононуклеозу. Антибіотики та противірусні засоби не діють.

Речі, які можуть допомогти почуватись краще, включають:

багато відпочинку

багато рідини

знеболюючі, такі як парацетамол або ібупрофен, для лихоманки та болю

при вираженому запальному процесові лікар може рекомендувати гормональні засоби

Після перенесеної хвороби дітям може бути рекомендовано уникати контактних видів спорту та значних фізичних навантажень впродовж декількох тижнів.