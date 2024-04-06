От ученого до помощника анестезиолога: кем работали украинские звезды до того, как стали популярными

Виктор Бронюк - чиновник

Лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк завершил обучение на историческом факультете Винницкого государственного университета. В период Оранжевой революции он захотел внести свой вклад во благо государства.

Мэр Винницы предложил Виктору должность главного специалиста в отделе культуры.

Виктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Артем Пивоваров - помощник анестезиолога

Певец Артем Пивоваров когда-то работал помощником анестезиолога, хотя всегда мечтал о музыке.

После трех лет работы в больнице он осознал, что не видит себя в этой профессии. Поэтому, как только появилась возможность развиваться в музыкальной сфере, бросил нежелательную работу и полностью посвятил себя творчеству.

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

MONATIK - администратор

Дмитрий занимал должность руководителя в студии танцев в Киеве. Исполнитель рассказывал о том, что с самого детства занимался брейк-дансом, а в зрелом возрасте присоединился к коллективу Натальи Могилевской.

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

Юлия Санина - журналист

Несмотря на свой талант в пении, певица Юлия Санина приняла решение связать свою жизнь с журналистикой. Еще во время учебы в институте она попробовала себя в роли интервьюера.

Однажды будущая артистка пригласила на интервью рок-музыканта, который впоследствии стал ее мужем.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Сергей Бабкин - разнорабочий

За свою жизнь певец испытал себя в разных профессиях. Прежде чем стать знаменитостью, Сергей занимался уборкой помещений, работал грузчиком, продавал хлебобулочные изделия возле метро и фасовал макароны.

Однако на протяжении всего этого времени он сохранял интерес к своему хобби - музыке.

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

Владимир Остапчук - переводчик

Шоумен и телеведущий начал свою карьеру с работы переводчиком. Хотя он не продолжил заниматься этим делом, знание языков оказалось ему очень полезным.

Благодаря отличному владению английским и грамотно поставленной манере говорить, Владимир утвердился на украинских телеканалах и стал известным.

Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Игорь Кондратюк - ученый

Известный продюсер начинал свою карьеру как специалист по оптике. Кондратюк написал немало научных статей. В 1996 году защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата наук.

Следует отметить, что шоумен по сей день остается сотрудником отдела молекулярной биофизики.

Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

alyona alyona - коллектор

Известная рэперша поделилась тем, что работала в коллекторском агентстве по телефону. Она мотивировала людей, их семьи и друзей выплатить задолженность.

Во время работы исполнительница всегда использовала вымышленные имена. После этого опыта alyona alyona решила, что никогда не будет рекламировать услуги кредитования.

alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)