Немецкий медиагигант выпустил карту со "спорными" территориями Украины

Немецкий издательский гигант выпустил карты, на которых оккупированные части Украины обозначены как "спорная территория". Карты, путеводители и атласы MairDumont поставляются в книжные магазины Западной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По данным издания, о находке сообщила украинка Нина, которая из-за войны уехала в Австрию. Накануне нового учебного года она решила приобрести для своего 12-летнего сына географический атлас. Но когда дома рассмотрела покупку как следует, не поверила своим глазам.

"Я увидела посреди Украины какие-то отметки пунктиром. Сначала не поняла, что это, а потом смотрю расшифровку, и выходит, что восток и юг Украины - это, оказывается, "спорная территория", - говорит Нина.

Подражание кремлевским нарративам

Атлас был выпущен немецким издательством Kunth в 2023 году. В нем пять регионов Украины - Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области и Крым - отделены пунктиром как территория со "спорной государственной границей". Таким же пунктиром отмечена и вся восточная граница с Россией в районе Донбасса и Крыма.

Причем, пунктир проходит не по линии военных действий, а по линии границы этих областей, которые никогда не были полностью оккупированы.

Немецкая компания выделила именно те регионы, которые Кремль в сентябре 2022 года, вдобавок к Крыму, незаконно объявил "российскими".

После чего Российская Федерация начала выпускать карты, где все пять регионов Украины обозначались как часть России. Включая украинские города и села, никогда не находившиеся под российской оккупацией.

Легализация российских "референдумов"

Основатель проекта "Stop Mapaganda" Николай Голубей также возмущен тем, как немецкий издатель отделил украинские территории.

"Я сам из Запорожья, это огромный город. Он ни дня не был в оккупации, там не было российских солдат. Но на российских картах – он в России, а на немецких - на "спорной территории"... Так же как и Херсон , освобожденный от россиян в ноябре 2022 года Он также на этих картах на "спорной территории". По-моему, это легализация так называемых российских "референдумов" осенью 2022 года", - сказал он.

В целом, Голубей объездил около 30 книжных магазинов в Германии, Австрии и Швейцарии и скупил все карты и путеводители, где, по его словам, территорию Украины изображают некорректно .

Среди издателей такой продукции есть не только вышеупомянутый Kunth , но и другие немецкие бренды с мировым именем, такие как ADAC и Marco Polo , а также швейцарское издательство Kümmerly+Frey.

Деятельность немецкого MairDumont

BBC обнаружило, что все вышеупомянутые бренды входят в состав одной группы – MairDumont GmbH & Co. KG.

Этот германский гигант является крупнейшей в стране группой издательств путеводителей с головным офисом в Остфильдерне.

В MairDumont входит более десятка компаний. Среди них ведущее туристическое издательство Швейцарии Hallwag Kümmerly+Frey, а также известный бренд Marco Polo – один из самых популярных путеводителей в Германии и всей Европе.

За 25 лет было продано более 100 миллионов путеводителей Marco Polo.

"Каждый четвертый путеводитель, купленный в Германии - это Marco Polo", - сообщается на официальном сайте MairDumont.

Продукцию MairDumont можно найти на прилавках магазинов в Западной Европе. Их карты и атласы продаются через крупнейшие книготорговые сети в Германии, Швейцарии и Австрии, в которые входят около 1000 магазинов. Их товары также представлены в книжных магазинах Великобритании.

Ошибка или узаконивание действий России?

Профессор геополитики Королевского колледжа Гэллоуэй в Лондоне Клаус Доддс считает, что эти карты тем или иным образом узаконивают действия Российской Федерации, ведь у Украины уже есть законные государственные границы и о спорах не может идти речь.

"Маркирование "спорная граница" предполагает, что есть какой-то спор между странами, который необходимо разрешить. Но в этой ситуации никакого спора нет! С 1991 года вполне понятно, что у Украины есть определенные государственные границы... Итак, что делают эти карты? так или иначе узаконивают посягательства России на украинские территории. Вот почему это так опасно! Это фактически воспроизведение пропаганды третьими сторонами", – объясняет профессор.

Позиция MairDumont

В компании MairDumont отказались от комментариев. Переслали BBC текст официального заявления, которое ранее присылали посольствам Украины в Швейцарию и Германию после запроса украинских дипломатов.

MairDumont отмечает, что признает все пять регионов как территорию Украины, но использует пунктир для обозначения де-факто зоны конфликта.

"Мы считаем своим долгом информировать наших клиентов о текущей ситуации на месте при возникновении конфликтов", - говорится в заявлении.

Однако эксперты с этим утверждением не согласны, и утверждают, что если компания действительно имела целью предупредить своих читателей о потенциальной опасности, она должна была изобразить всю территорию Украины как зону боевых действий и добавить соответствующие обозначения и расшифровки. А этого в атласах нет.

Скандал с картой Украины

В начале июня этого года правительство Венгрии обнародовало видео, которое якобы должно призвать людей к скорейшему установлению мира в Украине. Однако в видео произошла прямая или случайная ошибка: Крымский полуостров был изображен как часть России, а не Украины.

Следует отметить, что в официальных заявлениях Венгрия не признает противоправную аннексию Крыма Россией в 2014 году.

В ответ на такую провокацию от Венгрии Министерство иностранных дел Украины заявило, что Венгрия должна прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.