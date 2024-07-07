От кого из родителей ребенок наследует интеллект: ученые дали четкий ответ

Ученые дали четкий ответ, от кого ребенок может унаследовать интеллект. Но дело в том, что умственные способности малыша зависят как от наследственности, так и от воздействия среды. Однако генетически передать по наследству интеллектуальные способности может только один из родителей.

От кого родителя ребенок наследует интеллект на генетическом уровне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на T4.

Генетическая наследственность

В области генетики очень интересно распределение. За пол новорожденного ребенка отвечает только отец, благодаря наличию Y-хромосомы. А вот интеллектуальные способности ребенка в значительной степени зависят от матери. Это связано с тем, что Х-хромосома, отвечающая за девичий пол, несет ген интеллекта.

У мужчин тоже Х-хромосома, но ген интеллекта на этой хромосоме обычно дезактивирован. Поэтому интеллектуальные способности детей в основном зависят от генов, полученных от матери.

Какие научные эксперименты проводили

Исследования, проводимые на мышах, показали, что удвоение маминых интеллектуальных генов приводит к рождению мышей с большим мозгом и маленькой тушкой.

А вот удвоение родительских генов влечет маленький мозг и большую тушку. Это свидетельствует, что материнские гены оказывают решающее влияние на развитие когнитивных функций.

Кроме того, ученые выяснили, что родительские гены отвечают за сексуальное поведение, степень агрессивности и пищевые привычки. А вот за развитие мышления, аналитических способностей и способности к прогнозированию отвечают гены, унаследованные от матери.

А что говорят исследования на людях?

Группа ученых решила провести исследования на людях и опросил более 12 000 молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет из разных социально-экономических групп.

Результаты показали, что интеллект опрошенных коррелировал с интеллектом их матерей, отличаясь максимум на 15 пунктов IQ. Это подтверждает гипотезу исследователей о ключевой роли генов матери в формировании интеллектуальных способностей детей.

Однако интеллект ребенка зависит также и от других многих факторов (например, среды). При этом генетические исследования подчеркивают важную роль генов матери в формировании когнитивных функций. Итак, если вы хотите понять, от кого ребенок унаследовал свой интеллект, обратите внимание на маму.