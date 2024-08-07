От К-Pop Fest до Макса Барских. Куда стоит пойти в Киеве в августе

Август - последний месяц лета. Поэтому нужно подарить себе яркие теплые впечатления. Куда в августе можно пойти в Киеве, чтобы получить приятный культурный шок и хорошее настроение?

РБК-Украина (проект Styler) сделало гид всех потенциальных важных и интересных культурных событий в августовском Киеве и предлагает вам наиболее достойные внимания.

Музыка и концерты

GO_A

Когда: 9 августа

Где: V'YAVA на ВДНГ

Звезда украинской и международной эстрады группа GO_A не нуждается в лишних представлениях, потому что приобрела мировую известность после выступления на Евровидении с хитом "SHUM". В пятницу они будут выступать на ВДНХ в локации V'YAVA.

Dakh Daughters

Когда: 14 августа

Где: V'YAVA на ВДНГ

Фантастическое сочетание музыки, театра и женской харизмы - Dakh Daughters покорили Париж и получили признание во всем мире. Их выступления всегда яркие и эмоциональные, а The New York Times и Rolling Stone пишут о них с восхищением.

Ziferblat

Когда: 16 августа

Где: V'YAVA на ВДНГ

О молодой украинской группе Ziferblat заговорили в 2023 году после выпуска дебютного альбома "Перетворення" и побед на музыкальных премиях. А уже в 2024 году они покорили сердца украинцев своим выступлением на Нацотборе Евровидения с песней "Place I Call Home", которая получила высокую оценку жюри и слушателей.

16 августа ребята приглашают на незабываемый вечер, чтобы вместе погрузиться в мир интеллигентного украинского рок-н-ролла.

KADNAY

Когда: 23 августа

Где: V'YAVA на ВДНГ

Украинская инди-электро-поп группа KADNAY в 2012 году создали Дмитрий Каднай и Филипп Коляденко. Молодые и талантливые музыканты написали множество беспрекословных хитов, выступить на многих музыкальных фестивалях, таких как Atlas Weekend и Sziget, а также успешно выступали в национальном отборе на Евровидение.



Макс Барских

Когда: 23 августа

Где: Osocor Residence

Макс Барских уже 15 лет задает тренды в музыкальной индустрии и собирает аншлаги в самых больших залах страны. Уже 23 августа на открытой сцене Osocor Residence певец представит эксклюзивную программу, в которую войдут хиты предыдущих лет и песни первого украиноязычного альбома-бестселлера "Зорепад".

ЩукаРыба Band

Когда: 30 августа

Где: V'YAVA на ВДНГ

Фольклорная группа ЩукаРиба изучает, собирает и воспроизводит народно-песенный материал, а также мастерски сочетает аутентичную музыку с современными музыкальными стилями.

Вместе с Ярославом Татарченко (Тонка, bunht), Евгением Пугачевым и Михаилом Бирченко (Hyphen Dash) они создают новое, альтернативное звучание фолька и популяризируют украинскую традиционную музыку. На августовском концерте к этой компании присоединятся саксофонист Тони Стенько и трубач Алексей Павлечко.

Klavdia Petrivna

Когда: 30-31 августа

Где: Дворец спорта

Таинственная музыкальная сенсация Klavdia Petrivna, скрывающая свою личность под маской анонимности, уже взорвалась в украинском музыкальном пространстве песней "Барабан", собравшей более миллиона просмотров в интернете. Два концерта в последние дни лета пройдут вечером в 18 часов.

Стендап и юмор

Импровизационное шоу "Короли Кринжа"

Когда: 8 августа

Где: Подвал культуры

Это уникальное комедийное действие, где лучшие мастера импровизации подарят вам незабываемые впечатления. Вас будут развлекать основатель "Подпольного Стендапа" Свят Загайкевич, император Китая и каскадер Джеки Чана - Александр Качура, актер, режиссер и прима театра "Черный Квадрат" Вячеслав Никоноров, и Конор МакГрегор украинского стендапа Антон Стенюк.

Нравиця!

Когда: 17-18 августа

Где: ВДНГ

Уникальное двухдневное событие, объединяющее музыку, поэзию и стендап. Всего в мероприятии примут участие более 15 музыкантов. Программа включает 6 поэтических выступлений и 4 стендап-номера. Все деньги с прибыли пойдут на ударные дроны для украинских солдат.

Лесь Подервянский

Когда: 22 августа

Где: терраса Д12

Патриарх украинского андеграунда Лесь Подервянский - настоящая легенда и живой классик юмора и сатиры. Он выступит с новой программой в поддержку ВСУ.

Лесь Подервянский (фото: instagram.com/nelespodervjansky)

Интересные события

Summer Anime & K-pop Fest

Когда: 13 августа

Где: Международный центр культуры и искусств

Этот фестиваль путешествует по Украине, посещая разные города, и 13 августа он прибудет в столицу. Гостей ждет настоящая костюмированная феерия косплей и фан-арта на тему аниме и корейской музыки. Это необычное и незабываемое зрелище.

Песики Фест 2.0

Когда: 18 августа

Где: ВДНГ

Песики Фест - самый масштабный фестиваль для владельцев собак. Тема фестиваля - "О сознательном PET-отцовстве". От настоящих экспертов (кинологов, грумеров, ветеринаров, зоопсихологов) вы узнаете много полезной информации о правильном уходе, воспитании, дрессировании и общении с вашим любимцем.

МАТЕРІЯ MATTERS

Когда: весь август до 1 сентября

Где: Украинский дом

Национальный центр "Украинский Дом" представит выставку "МАТЕРИЯ MATTERS. Украинский арттекстиль", демонстрирующую 100-летнюю историю украинского искусства от традиционного гобелена до инновационных текстильных работ. В экспозиции представлено более 120 художественных произведений около 60 художников.

Песики Фест (фото: instagram.com/pesfest.kyiv)

Театральные перформансы о влиянии войны

"Актори мого переживання"

Когда: 9 августа

Где: Центр имени Леся Курбаса

Двухактный перформанс исследует тему ожидания и действия в контексте войны. В основе концепции "радикальной повседневности" Карла Оноре, фокусирующейся на важности замедления темпа жизни.

Перформанс предлагает зрителям переосмыслить роль объектов в нашей жизни и способность быть не только наблюдателями, но и активными участниками событий.

"Загублений звук забутого місця"

Когда: 28 августа

Где: Киевская малая опера

Художница в процессе работы с фольклором нашла запись колядки "Ой дивноє новорождене" из села Егоровка Волновахского района Донецкой области.

Аудиозаписи являются прямым доказательством украинской культуры Донбасса, а действие на сцене будет заключаться в имитации коляднического шествия.

Тереза Яковина выступает с перфомансом (фото: Proto produkciia)