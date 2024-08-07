От К-Pop Fest до Макса Барских. Куда стоит пойти в Киеве в августе
Август - последний месяц лета. Поэтому нужно подарить себе яркие теплые впечатления. Куда в августе можно пойти в Киеве, чтобы получить приятный культурный шок и хорошее настроение?
РБК-Украина (проект Styler) сделало гид всех потенциальных важных и интересных культурных событий в августовском Киеве и предлагает вам наиболее достойные внимания.
Музыка и концерты
GO_A
Когда: 9 августа
Где: V'YAVA на ВДНГ
Звезда украинской и международной эстрады группа GO_A не нуждается в лишних представлениях, потому что приобрела мировую известность после выступления на Евровидении с хитом "SHUM". В пятницу они будут выступать на ВДНХ в локации V'YAVA.
Dakh Daughters
Когда: 14 августа
Где: V'YAVA на ВДНГ
Фантастическое сочетание музыки, театра и женской харизмы - Dakh Daughters покорили Париж и получили признание во всем мире. Их выступления всегда яркие и эмоциональные, а The New York Times и Rolling Stone пишут о них с восхищением.
Ziferblat
Когда: 16 августа
Где: V'YAVA на ВДНГ
О молодой украинской группе Ziferblat заговорили в 2023 году после выпуска дебютного альбома "Перетворення" и побед на музыкальных премиях. А уже в 2024 году они покорили сердца украинцев своим выступлением на Нацотборе Евровидения с песней "Place I Call Home", которая получила высокую оценку жюри и слушателей.
16 августа ребята приглашают на незабываемый вечер, чтобы вместе погрузиться в мир интеллигентного украинского рок-н-ролла.
KADNAY
Когда: 23 августа
Где: V'YAVA на ВДНГ
Украинская инди-электро-поп группа KADNAY в 2012 году создали Дмитрий Каднай и Филипп Коляденко. Молодые и талантливые музыканты написали множество беспрекословных хитов, выступить на многих музыкальных фестивалях, таких как Atlas Weekend и Sziget, а также успешно выступали в национальном отборе на Евровидение.
Макс Барских
Когда: 23 августа
Где: Osocor Residence
Макс Барских уже 15 лет задает тренды в музыкальной индустрии и собирает аншлаги в самых больших залах страны. Уже 23 августа на открытой сцене Osocor Residence певец представит эксклюзивную программу, в которую войдут хиты предыдущих лет и песни первого украиноязычного альбома-бестселлера "Зорепад".
ЩукаРыба Band
Когда: 30 августа
Где: V'YAVA на ВДНГ
Фольклорная группа ЩукаРиба изучает, собирает и воспроизводит народно-песенный материал, а также мастерски сочетает аутентичную музыку с современными музыкальными стилями.
Вместе с Ярославом Татарченко (Тонка, bunht), Евгением Пугачевым и Михаилом Бирченко (Hyphen Dash) они создают новое, альтернативное звучание фолька и популяризируют украинскую традиционную музыку. На августовском концерте к этой компании присоединятся саксофонист Тони Стенько и трубач Алексей Павлечко.
Klavdia Petrivna
Когда: 30-31 августа
Где: Дворец спорта
Таинственная музыкальная сенсация Klavdia Petrivna, скрывающая свою личность под маской анонимности, уже взорвалась в украинском музыкальном пространстве песней "Барабан", собравшей более миллиона просмотров в интернете. Два концерта в последние дни лета пройдут вечером в 18 часов.
Стендап и юмор
Импровизационное шоу "Короли Кринжа"
Когда: 8 августа
Где: Подвал культуры
Это уникальное комедийное действие, где лучшие мастера импровизации подарят вам незабываемые впечатления. Вас будут развлекать основатель "Подпольного Стендапа" Свят Загайкевич, император Китая и каскадер Джеки Чана - Александр Качура, актер, режиссер и прима театра "Черный Квадрат" Вячеслав Никоноров, и Конор МакГрегор украинского стендапа Антон Стенюк.
Нравиця!
Когда: 17-18 августа
Где: ВДНГ
Уникальное двухдневное событие, объединяющее музыку, поэзию и стендап. Всего в мероприятии примут участие более 15 музыкантов. Программа включает 6 поэтических выступлений и 4 стендап-номера. Все деньги с прибыли пойдут на ударные дроны для украинских солдат.
Лесь Подервянский
Когда: 22 августа
Где: терраса Д12
Патриарх украинского андеграунда Лесь Подервянский - настоящая легенда и живой классик юмора и сатиры. Он выступит с новой программой в поддержку ВСУ.
Лесь Подервянский (фото: instagram.com/nelespodervjansky)
Интересные события
Summer Anime & K-pop Fest
Когда: 13 августа
Где: Международный центр культуры и искусств
Этот фестиваль путешествует по Украине, посещая разные города, и 13 августа он прибудет в столицу. Гостей ждет настоящая костюмированная феерия косплей и фан-арта на тему аниме и корейской музыки. Это необычное и незабываемое зрелище.
Песики Фест 2.0
Когда: 18 августа
Где: ВДНГ
Песики Фест - самый масштабный фестиваль для владельцев собак. Тема фестиваля - "О сознательном PET-отцовстве". От настоящих экспертов (кинологов, грумеров, ветеринаров, зоопсихологов) вы узнаете много полезной информации о правильном уходе, воспитании, дрессировании и общении с вашим любимцем.
МАТЕРІЯ MATTERS
Когда: весь август до 1 сентября
Где: Украинский дом
Национальный центр "Украинский Дом" представит выставку "МАТЕРИЯ MATTERS. Украинский арттекстиль", демонстрирующую 100-летнюю историю украинского искусства от традиционного гобелена до инновационных текстильных работ. В экспозиции представлено более 120 художественных произведений около 60 художников.
Песики Фест (фото: instagram.com/pesfest.kyiv)
Театральные перформансы о влиянии войны
"Актори мого переживання"
Когда: 9 августа
Где: Центр имени Леся Курбаса
Двухактный перформанс исследует тему ожидания и действия в контексте войны. В основе концепции "радикальной повседневности" Карла Оноре, фокусирующейся на важности замедления темпа жизни.
Перформанс предлагает зрителям переосмыслить роль объектов в нашей жизни и способность быть не только наблюдателями, но и активными участниками событий.
"Загублений звук забутого місця"
Когда: 28 августа
Где: Киевская малая опера
Художница в процессе работы с фольклором нашла запись колядки "Ой дивноє новорождене" из села Егоровка Волновахского района Донецкой области.
Аудиозаписи являются прямым доказательством украинской культуры Донбасса, а действие на сцене будет заключаться в имитации коляднического шествия.
Тереза Яковина выступает с перфомансом (фото: Proto produkciia)
Ранее мы уже писали о 6 необычных музеях Киева, куда можно пойти на выходных.
Читайте также, когда Джамала представит первый концерт в статусе многодетной мамы.