От дрона до навигационной системы. Изобретения древности, которые опередили свое время

Иногда у изобретателей возникают гениальные идеи, которые, несмотря на свой потенциал, сталкиваются с недооценкой со стороны окружающих. Некоторые изобретения могут быть настолько необычными, что трудно получить заслуженное признание. Бывает и так, что некоторые изобретения опережают своё время, что делает их недооцененными в настоящем.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про изобретения древности, которые смогли опередить свое время.
При подготовке материала использовались следующие источники: Interesting Engineering, Big Think, Glarity.
В 428 г. до н. э. в Греции родился выдающийся изобретатель, математик и физик античности - Архит Тарентский. Его исследования звукового распространения в среде привели к созданию первой в истории теории акустики. Архит также разработал чертёж - метод передачи изображения работающего механизма с использованием геометрических фигур.
Однако, наиболее известным из его изобретений стал деревянный летающий голубь. Это устройство было полым, имело два крупных крыла посередине и два меньших сзади, похожих на хвостовые стабилизаторы. Задняя часть голубя имела отверстие, соединенное с бычьим пузырем, помещенным в корпус.
Процесс использования устройства включал в себя установку птицы на кипящий котел, после чего пар накачивали во внутрь, пока голубь не взлетал. Летописцы утверждали, что аппарат мог пролететь расстояние, эквивалентное нескольким сотням метров.
В I веке н. э. Герон Александрийский, математик и инженер, разработал первые в истории двери, открывающиеся автоматически.
Механизм функционировал следующим образом: ранним утром жрец входил в храм через дверь для персонала и разжигал огонь в жаровнях. Под воздействием температуры вода в медных горшках превращалась в пар, который под давлением перемещался по пневматическим трубам рядом с дверьми.
Этот пар заполнял сосуды-противовесы, активируя систему тросов и шкивов, постепенно открывая двери. От разжигания огня до достижения результата требовалось несколько часов.
Самостоятельно открывающиеся двери в храме придавали верующим мистические чувства, создавая впечатление, будто их внутрь приглашают высшие силы.
Этот удивительный механизм был установлен в римском храме рядом с городскими воротами Александрии, поскольку считалось, что дары богам следует предлагать в лучшем виде, чтобы они были довольны и не наводили беды на людей.
Герон описал свои автоматически открывающиеся двери в книге "Пневматика", где также упомянул другие свои изобретения, такие как паровой котел, ветряное колесо, мускульный водяной насос для тушения пожаров и многое другое.
Ещё один агрегат, придуманный Героном и опередивший своё время на пару тысячелетий. Его также разместили в одном из римских храмов. Представлял он собой нечто вроде платного диспенсера святой воды.
Посетители храма бросали монетку в прорезь аппарата, она падала на поддон внутри. Тот под весом монеты наклонялся, открывая заслонку и наливая в подставленный сосуд немного жидкости. Затем монета соскальзывала с накренившегося поддона, и дверца возвращалась на место.
Это изобретение можно смело назвать первым в истории торговым автоматом.
Не только античные греки и римляне, но и древние китайцы внесли свой вклад в создание фантастических механизмов, опережавших свое время. Некоторые из их изобретений были полезными, в то время как другие представляли собой просто любопытные концепты.
Одним из таких изобретений был первый в истории сейсмоскоп, представленный ученым по имени Чжан Хэн императорскому двору в 132 году, в эпоху династии Хань.
Принцип работы устройства заключался в том, что в металлическом сосуде висел чувствительный к колебаниям земли молоточек. В случае землетрясения молоточек ударял по стенке в направлении, где располагался эпицентр.
При этом изо рта одного из восьми драконов, прикрепленных к сейсмоскопу, выпадал шарик. Он падал во рты стоящих снизу бронзовых лягушек с громким звоном, позволяя наблюдателям определить, в каком направлении произошло бедствие. Этот удивительный аппарат получил название "Флюгер землетрясений" и вызвал восторг при дворе.
Несмотря на внешнюю простоту, внутри машина оказалась довольно сложной, с хитроумными рычагами и кривошипами, обеспечивающими свободное движение маятника в сосуде по восьми направлениям.
В летописи "Книга поздних ханьцев" зафиксирован случай, когда устройство Чжана сработало, хотя никто не ощутил землетрясения. Пару дней спустя с запада прибыл гонец, подтвердивший, что в провинции Лунси (ныне Ганьсу) действительно произошло землетрясение.
В наши дни автомобилем с навигатором никого не удивить. Но когда 2 000 лет назад в Эпоху Троецарствия китайский изобретатель Ма Цзюнь создал для императора Мин‑ди колесницу со встроенным компасом - это было реальное чудо.
Магнитного компаса у изобретателя не было, поэтому пришлось как‑то выкручиваться. На крышу колесницы он прицепил стрелку, которая с помощью сложной системы из шестеренок получала способность всегда указывать в одном направлении.
В начале пути, когда стороны света точно известны, её разворачивали на юг. Затем колесница трогалась, и каждый раз, когда она поворачивала, механизм вращал стрелку так, чтобы она всегда указывала заданное направление. Только механика, никаких магнитных компасов - их китайцы начнут использовать лишь в XI веке.
Чтобы создать такой аппарат, Ма Цзюню пришлось изобрести дифференциальную передачу и редукторный механизм. Согласно летописям, колесницы‑навигаторы применялись вплоть до 1300 года и нужны были в длинных походах и разведывательных экспедициях.
Раньше мы писали про средневековые изобретения, которые оказали значительное воздействие на мир.
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