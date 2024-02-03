Средневековые изобретения, которые оказали значительное воздействие на мир (фото)

Изобретения Средневековья могут удивить нас не потому, что они все еще присутствуют в мире сегодня, а потому, что мы настолько привыкли к их существованию, что не стали бы относить их к тому периоду. Хотя многие книги указывают на этот период как на эпоху "мрака" из-за войн, голода и упадка науки, Средние века также были периодом открытий и инноваций.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт про Средневековье Medievalists.net .

Механические часы

Устройства для измерения времени появились еще в древнем мире, но только в ХІІІ веке была изобретена технология, позволяющая механическим часам точно отслеживать время.

Специальный спусковой механизм с зубчатым колесом, разработанный в Италии, открыл возможность создания полностью механических часов, функционирующих без использования жидкости.

Это было достигнуто благодаря опускающемуся грузу, укрепленному на веревке. Теперь появилась возможность производства хронографов, которые не требовали целых помещений и не подвергались замерзанию зимой.

В средневековой Европе гильдии часовщиков пользовались огромным уважением, и их участники создавали изумительно сложные и тщательно изготовленные механизмы. Часто часы, особенно большие башенные, не только измеряли время, но и отображали движение небесных тел.

Это имело большое значение, поскольку согласно мнению средневековых ученых, планеты предсказывали будущее.

Механические часы (фото: Medievalists.net)

Печатный станок

Технология печати в Китае восходит к VI веку нашей эры, а изобретение подвижного шрифта произошло в XI веке. Учитывая огромное количество применений печати, неудивительно, что эта технология распространилась по всей Восточной Азии, а затем на Запад, Ближний Восток и в Европу.

Одно из крупнейших изобретений в области печати произошло от немецкого мастера XV века Иоганна Гутенберга, чья версия подвижного шрифта и печатного станка сделала весь процесс намного проще и эффективнее.

Печатный станок Гутенберга положил начало новой эре массового производства книг. До появления компьютеров в XX веке книги и печатное слово оставались доминирующей формой мировых знаний.

Печатный станок (фото: Knights Templar)

Порох

Порох был изобретен в Китае где-то между IX и XI веками, и вскоре его начали использовать в оружии. По мере того как монголы распространяли знания об этом изобретении по всей Евразии в XIII веке, было все больше экспериментов с порохом и созданием оружия, которое могло бы использовать его силу.

Порох изменил не только методы ведения войны, но и то, как действовали правители. Они постепенно стали подстраиваться под новые военные системы.

Порох (фото: Wikipedia)

Водяные и ветряные мельницы

Хотя мельницы использовались с древности, большую популярность они приобрели в раннем Средневековье. Например, только в Англии записи показывают, что ко второй половине XI века в стране действовало 5 624 водяных мельниц.

На протяжении средневекового периода были изобретены новые формы мельниц, которые позволили людям использовать энергию природных сил, таких как реки и ветер, и этот процесс продолжается и по сей день.

Как выглядела ветряная мельница в Средневековье (фото: Adobe Stock)

Кофейня

В эпоху Средневековья фермеры Эфиопии выращивали кофейные зерна и готовили из них напиток. Это было в XV веке, когда суфийские ученые в Йемене начали наслаждаться этим напитком и его способностью не давать им спать до поздней ночи.

К концу Средневековья напиток распространился по другим арабским и османским землям. Вместе с этим появилось создание заведений по продаже напитка - кофеен. Они открыли новый способ социального взаимодействия.

В Европе кофе и кофейни появились в эпоху раннего Нового времени.

Очки

Достоверной информации нет, кому можно приписать изобретение очков, однако в Пизе в ХІІІ веке они уже начали помогать читать людям со слабым зрением.

До этого берберский астроном, химик и инженер Аббас ибн Фирнас в IX веке придумал "читательный камень" - полированный кусок кварца, которым надо было водить по страницам книги, чтобы увеличивать буквы. Но только через 300 лет итальянцам пришло в голову выточить из такого камня линзы и поместить их в оправу. Предположительно, очки изобрёл Алессандро ди Спина из Флоренции.

Поначалу они крепились к носу, как зажим, и использовались только для корректировки дальнозоркости. И лишь в середине XV века придумали дужки и линзы для близоруких.

Средневековые очки (фото: Wikipedia)

Публичная библиотека

Библиотеки существовали на протяжении всего Средневековья, причем некоторые из них имели обширные коллекции - например, у правителей Омейядов в Кордове в Х веке была библиотека с 600 000 томов. Большую часть этого периода библиотеки и их знания часто контролировались богатыми и влиятельными людьми.

Библиотека Малатеста Новелло в Чезене, Италия, считается первой публичной библиотекой в ​​мире. Открытое в 1452 году здание принадлежало городской общине и позволяло читателям свободно пользоваться своей коллекцией.

Сегодня публичные библиотеки распространены во многих странах мира и считаются краеугольным камнем информационных технологий.

Публичная библиотека (фото: Brewminate)

Контрфорсы

Контрфорсы - это такие хитрые подпорки, которые позволяют распределить вес стен больших зданий и сделать их более устойчивыми.

Конструкции эти изобрели в XII веке, и именно они сделали возможным так называемый готический архитектурный стиль. Построить здания такого плана без контрфорсов было просто нереально: они развалились бы под собственным весом.

До этого действительно здоровые памятники архитектуры приходилось строить по принципу египетских пирамид - чтобы основание было широкое, а верхушка маленькая. Контрфорсы же позволили превратить их из серых унылых нагромождений камня в величественные произведения искусства.

Контрфорсы (фото: ThoughtCo)

Бумажные деньги

Первая известная версия бумажных денег происходит из Китая VII века. У них было очень важное преимущество перед монетами из драгоценных металлов - их было гораздо легче транспортировать, что приносило торговцам большую выгоду.

Однако концепция определения ценности помеченного листа бумаги прижилась медленно. В XIII веке монголы попытались ввести бумажные деньги на Ближний Восток, но это сразу же потерпело неудачу. Пройдет лишь 400 лет, прежде чем обычные банкноты поступят в обращение в Европе.

Бумажные деньги средневекового Китая (фото: Silk Road)

Квадрант и Астролябия

Хотя эти устройства были известны еще в древние времена, именно в Средние века арабские астрономы усовершенствовали их.

Будучи способными измерять расстояние между двумя объектами, они оказались полезными в астрономии, навигации и геодезии. Это были инструменты, имеющие множество применений.

Квадрант (фото: Wikipedia)

Астролябия (фото: Wikipedia)