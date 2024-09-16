От динотериев до мегалодонов: какие гигантские животные жили когда-то на территории Украины

Южные слоны

Приблизительно 3-5 миллионов лет назад на побережье Азовского моря обитали южные слоны. Высотой они достигали 4,5 метра - для сравнения, африканские слоны "всего" 3-3,8 метра.

Их было так много, что крестьяне строили заборы из их костей! В 1940-х годах археологи обнаружили почти идеально сохранившийся скелет одного из этих гигантов возле Бердянска.

Гигантские бивни южного слона (фото: Википедия)

Шерстистые носороги

Эти существа, весом около 3 тонн, жили на территории современного Мелитополя около десяти тысяч лет назад. Их кости до сих пор находятся на берегах моря и в полях.

Благодаря наскальным рисункам наших предков ученым удалось восстановить внешний вид этих носорогов: их тело было покрыто густой шерстью, а могучие рога, весом до 15 килограммов, защищали от хищников.



Шерстистый носорог, реконструкция (фото: Википедия)

Динотерии

Эти древние млекопитающие, жившие от 20 до 2 миллионов лет назад, достигали 5 метров в высоту и весили около 15 тонн. Один из их останков был найден недалеко от Мариуполя.

Сначала ученые думали, что это мамонт, но дальнейшие исследования подтвердили - перед ними был динотерий. Работа над изучением этих животных продолжается до сих пор.

Динотерии, рисунок (фото: Википедия)

Плезиозавры

Останки этих морских ящеров, живших 145 - 66 миллионов лет назад, были обнаружены в Харьковской области возле города Изюм дважды: в 1899 году и в 1990-х.

Эти водные гиганты, достигавшие 4 метров в длину, питались рыбой и другими рептилиями. Некоторые даже предполагают, что знаменитый Лох-Несский монстр мог быть последним из плезиозавров.

Плезиозавр (фото: Википедия)

Ракоскорпионы

На территории Хмельницкой области археологи обнаружили останки ракоскорпионов - предков современных скорпионов, живших 427 миллионов лет назад. Их размеры впечатляют: от 10 см до 2-3 метров! Эти хищные членистоногие господствовали в морях палеозоя, охотясь на меньших морских существ.

Ракоскорпион (фото: Википедия)

Пещерные медведи

Пещерные медведи, длина тела которых достигала 3,5 метра, жили на территории Днепропетровской области примерно 10-15 тысяч лет назад.

От своих потомков они отличались тем, что были вегетарианцами. Эта особенность, по предположениям ученых, и привела к их вымиранию - им просто не хватило продовольствия из-за исчезновения лесов.

Пещерный медведь (фото: Википедия)

Мегалодоны

Более 60 миллионов лет назад, когда территория современного Днепра была океаном, в его водах плавали мегалодоны - огромные хищные акулы, которые могли достигать 15 метров в длину и весить до 40 тонн.

Они были подлинными хозяевами морских глубин и охотились на китов, ластоногих и других крупных морских обитателей.

Зуб мегалодона (фото: Википедия)