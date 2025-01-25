От делового шика до милитари. Эволюция стиля Зеленского: взгляд спустя годы

Сегодня, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 47 лет. До избрания президентом он получил широкую известность как шоумен, комик, актер кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер кино и телевидения, телеведущий, певец, пародист и юморист.
РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать, как менялся стиль Владимира Зеленского.
На начальных этапах своей карьеры, в качестве актера и продюсера, Зеленский часто появлялся в неформальной одежде, что было характерно для его профессии. Его стиль в этот период можно было охарактеризовать как casual: футболки, джинсы, куртки и кеды. Важно отметить, что он всегда выглядел довольно молодежно и расслабленно.
Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskyy.official)
Летом Владимир Зеленский предпочитал длинные шорты и футболки с принтами, а зимой спортивные костюмы и пуховики.
Повседневные образы актера (фото: facebook.com/zelenskyy.official)
Впрочем, для съемок в рекламе актер выбирал более стильные луки с костюмами и интересными акцентами.
Зеленский в рекламе (фото: facebook.com/zelenskyy.official)
Перед тем, как стать президентом Украины Зеленский начал демонстрировать более сдержанные "луки". Так, в его гардеробе появились костюмы и строгие гольфы-водолазки.
Владимир Зеленский во время предвыборной гонки (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
После того как Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, его стиль изменился, став более строгим. На официальных мероприятиях и в рабочих ситуациях он часто носил костюмы, но его выбор по-прежнему был достаточно сдержанным.
Это были преимущественно черные или синие костюмы и белые рубашки с галстуками контрастных оттенков.
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Он предпочитал классические костюмы, что позволяло ему сохранять образ "человека из народа".
В холодное время года президента Украины можно было увидеть в строгом черном пальто и гольфе-водолазке такого же оттенка.
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Во время пандемии коронавируса президент Украины также носил неизменный атрибут того времени - медицинскую маску.
Президент Украины во время коронавируса (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
В 2019 году президент вместе с супругой Еленой участвовали в церемонии интронизации японского Императора Нарухито.
Тогда Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на церемонию. Для праздничного мероприятия он выбрал традиционный фрак и белую рубашку.
Владимир Зеленский с женой (фото: facebook.com/zelenskyy.official)
После начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года стиль главы государства заметно изменился. В первом обращении после начала войны Зеленский был еще в традиционном костюме, однако затем он сменил строгий деловой стиль на милитари.
Владимир Зеленский в марте 2022 года (фото: president.gov.ua)
На фоне войны в Украине и его работы в новых условиях, стиль одежды Зеленского стал еще более функциональным. Он был замечен в военной форме, когда посещал фронтовые регионы, или в более повседневной и удобной одежде, подходящей для рабочих встреч и поездок. Это отражает его стремление быть в одном ряду с народом, а также демонстрирует его прагматичный подход к одежде в условиях войны.
Стиль Зеленского изменился во время войны в Украине (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
В последние годы Зеленский часто появляется на публике в похожих футболках - цвета хаки или черных с гербом или флагом Украины. Президент Украины также поклонник оригинальных однотонных футболок с надписью "I'm Ukrainian".
Президент в своей любимой футболке (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
В коллекции главы государства есть и свитшоты с гербом и флагом.
Стиль Зеленского (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Для праздничных мероприятий президент Украины часто выбирает вышиванки. Но при этом глава государства придерживается своего фирменного стиля милитари.
Зеленский в вышиванке цвета хаки (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Так, в августе 2022 года Владимир Зеленский появился в видеообращении к украинцам в оригинальной вышиванке цвета хаки, которая разорвала сеть.
Если присмотреться внимательнее к орнаменту на ней, то можно рассмотреть, что вместо привычных рисунков там вышиты танк, два БТРа и пара украинцев, которые держатся за руки. У девушки на голове венок, а у парня на груди - украинский тризуб.
Зеленский в стильной вышиванке в 2022 году (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
В 2023 году в День вышиванки, который праздновали 18 мая, президент надел особую рубашку - с орнаментами, которые символизируют единство украинского и крымскотатарского народов.
Владимир Зеленский в 2023 году (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
В 2024 году он появился в оригинальной вышиванке молочного цвета с зеленой вышивкой во время обращения в честь Пасхи.
Зеленский в оригинальной вышиванке на Пасху (скриншот с видео)
В традиционных украинских вышитых сорочках президент Украины и первая леди появлялись вместе для фото в честь Днях вышиванки.
Владимир и Елена Зеленские в День вышиванки в 2021 году (фото: twitter.com/ZelenskyyUa)
В 2024 году супруги выбрали стильные черно-белые вышиванки, которые гармонично дополняли друг друга.
Вышитая сорочка Владимира Зеленского была выполнена из черного льна и украшена белым орнаментами креста, булавы, меча, дубовых листьев, стилизованного герба и других. Эти узоры - символы смелости, крепости, борьбы и исторического пути Украины.
Елена Зеленская в свою очередь выбрала белоснежную вышитую блузку с черным орнаментом. Она называется "Яворівський дивоцвіт", а на создание узора дизайнеров вдохновила красота и самобытность яворовского платка.
Супруги Зеленские (фото: instagram.com/zelenskyy_official)